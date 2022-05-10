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    中共「遼寧號」航艦稍微遠離台灣 仍在石垣島南方

    中國航空母艦遼寧號持續在石垣島南方海域活動。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    中國航空母艦遼寧號持續在石垣島南方海域活動。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    2022/05/10 23:23

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國「遼寧號」航空母艦近期於日本石垣島南方頻繁操演，我國及日本軍方持續掌握其動態，日本防衛省統合幕僚監部今（10日）晚發布訊息指，遼寧號編隊昨（9）日位於石垣島南方200公里處，並持續進行艦載機起降操演；我國國防部發言人孫立方少將今日上午也表示，國防部運用聯合情監偵手段，均能有效掌握與應處中共機、艦動態。

    中國「遼寧號」航空母艦自5月1日穿越宮古海峽進入西太平洋，並連日於日本沖繩縣以南、台灣以東海域演訓，日本防衛省派出「出雲號」護衛艦緊盯共軍動態，日本統合幕僚監部揭露，「遼寧號」自5月3日至9日進行艦載機起降訓練，包括「殲十五」戰機、「直九」直升機等自昨天上午10點至晚上8點，於石垣島南方200公里處海域參與訓練。

    日方資訊揭露，遼寧號與2艘「054D」驅逐艦、一艘「901」綜合補給艦一同行動，由於編隊已略接近東經125度線，與5月6日至8日的位置相比，已稍微遠離石垣島及台灣。

    孫立方在今日國防部記者會中表示，有關台海周邊中共機艦動態，國防部運用聯合情監偵手段，均能有效掌握與應處，對於中共各種可能行動，均以料敵從寬原則進行評估，亦列入敵可能行動妥為研討。

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