二度彈劾挨批「政治追殺」 監委：善盡憲法賦予責任

監委高涌誠。（資料照）

2022/05/10 19:20

〔記者謝君臨／台北報導〕前彰化地檢署檢察官陳隆翔偵辦「曲棍球協會詐領補助款案」，監察院認為「認事用法有違誤」，3年前首度彈劾陳隆翔，全案移送職務法庭判決不受懲戒確定，不料，監院本月5日再因該案二次彈劾陳隆翔，引起司法界高度不滿，有媒體以違反「一事不再理」、「政治追殺」評論此事。對此，提案彈劾的監委高涌誠、林郁容今天（10日）發布聲明強調，上述指控均非屬實。

高涌誠、林郁容表示，懲戒法院對於陳隆翔彈劾案歷次判決，都一致認為本案提出的新事證，不符合監察法第8條第1項後段規定之「審查」要件，判決不予併案審理。懲戒法院既有前開的認定，提案委員即依判決意旨，另行提案彈劾，於5日召開彈劾案審查會，經審查決定彈劾成立，移送懲戒法院審理，以善盡憲法所賦與糾彈不法的責任，參照懲戒法院意旨，自無違反一事不再理的原理原則。

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2位監委指出，為免影響懲戒法院之審查，彈劾案文已依規定移送並上網公布，本案靜待職務法庭審理，並尊重職務法庭對於個案的判斷及決定。

監察法第8條第1項規定，彈劾案經提案委員外之監委9人以上的審查及決定成立後，監院應即向懲戒機關提出之。彈劾案向懲戒機關提出後，於同一案件如發現新事實或新證據，經審查後，應送懲戒機關併案辦理。

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