中媒見縫插針！傳台灣拒買立陶宛穀物 駐立代表：不符事實

駐立陶宛代表黃鈞耀（右）表示，有台灣企業未能與立國業者成交，但仍有其他企業有興趣進口立國產品，強調並非外傳的拒購立國穀物。左為美國參議員史考特4月21日前往駐立陶宛台灣代表處拜會。（中央社資料照）

2022/05/10 18:43

〔中央社〕有立陶宛媒體報導，台灣拒絕購買立國穀物。事實上，台灣去年即已開放相關穀物進口。駐立陶宛代表黃鈞耀告訴中央社，已知有台灣企業未能與立國業者成交，但仍有其他台灣企業有興趣進口立國產品，並非台灣拒購立國穀物。

黃鈞耀強調，台灣未禁止進口立陶宛穀物，但對台灣來說，立陶宛是新的供應來源，對立陶宛而言，台灣是新市場；雙方企業需要時間，以建立穩定的夥伴關係。

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他提到，台灣將繼續推動與立陶宛各式農畜產品，包括乳製品、牛肉產品等的貿易。不過，台灣是自由市場經濟，政府尊重企業的自主行為。

立陶宛最大新聞網站之一Delfi於9日刊登報導，引述企業內部的消息來源指出，台灣拒絕購買立陶宛穀物、業者開拓新市場的期待落空。相關報導獲中國媒體轉載並引發網友冷嘲熱諷。

立中關係去年起由於立陶宛率先退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處等而惡化，北京持續透過外交、經貿等手段對立陶宛施壓，歐盟今年在世界貿易組織（WTO）對中方提訴。

事實上，台灣早在去年即開放立陶宛部分穀物進口。

立陶宛農業部國際事務與出口行銷部門主管凡庫斯（Antanas Venckus）去年12月接受中央社採訪時說，立陶宛小麥、大麥等食用穀物月初取得台灣市場准入，為業界注入強心針。

立陶宛農業部去年12月也發布新聞稿，指出台灣開放立陶宛小麥、大麥、燕麥和豌豆進口。

黃鈞耀指出，Delfi相關報導未與台灣查證。據他了解，有兩家台灣企業未能與立方成交，原因包括相關立國企業產品的營養成分和口味不符需求，但仍有其他台灣企業對進口立陶宛穀物十分有興趣。

凡庫斯則表示，據農業部所掌握消息，有立陶宛小麥出口業者未能與台灣方面談成交易，原因是台灣方面認為品質不符需求。目前立陶宛農業部正與駐立陶宛台灣代表處研商，如何解決相關問題，包括釐清品質認定標準與方法，「台立雙方都必須更加努力」。

立陶宛國土超過50%為農業用地，林地則占約33%，農業和食品飲料產業是立陶宛財政重要收入來源，2020年相關產品出口額占立陶宛貨品出口總額約21%。

此外，對於港媒《鳳凰網》報導，立陶宛稱台灣以商品質量不符合要求為由，拒絕購買立陶宛多家糧食廠商的穀物製品，農委會國際處副處長林志鴻接受中央社記者電話訪問時指出，目前農委會跟立陶宛農業部已有對口平台，將直接進行了解。

他並說，此訊息跟農委會與立陶宛間正在推動農業合作無關，目前主要推動業務是立陶宛牛肉輸台，一切依照規定、程序進行中，已公告立陶宛為口蹄疫及牛接觸傳染性胸膜肺炎非疫區。

另外，他補充，立陶宛不是台灣穀物進口主要產地，經查最近4年，台灣僅於2020年從立陶宛進口504公噸「其他硬粒小麥」，產值僅約11.9萬美元（約新台幣353萬元），此訊息所稱內容，對雙邊貿易影響不大。

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