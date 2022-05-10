力挺我參加WHA 關島議會最新決議文盛讚台灣民主自由！

TECO處長陳盈連（右4）接受關島議會頒發決議文，該決議文盛讚台灣民主自由，力挺以觀察員身份參加今年第75屆WHA。（圖由駐關島台北經濟文化辦事處提供）

2022/05/10 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕近年台灣在全球的關注度高漲，越來越多國家、地區支持台灣多加參與國際事務。我國駐關島台北經濟文化辦事處（TECO）處長陳盈連本月10日接受關島議會頒發決議文，支持台灣以觀察員身份參加今年第75屆世界衛生大會（WHA）並擴大國際參與。

TECO處長陳盈連今天在副領事黃嘉郁、關島僑務促進委員楊媜亦及辦事處顧問呂秉原等人的陪同下，接受關島議會副議長穆緹娜（Tina Rose Muña Barnes）頒發決議文，到場觀禮的關島議會各黨籍議員手持「Taiwan Can Help」標語，展現關島最高民意機關跨黨派的友台聲量。

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該決議文提到，台灣在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間已捐贈20萬片醫療用口罩、4台體溫熱像儀、以及500份防疫包給關島政府。世界衛生組織（WHO）應邀請台灣參與WHA，讓台灣在後疫情時代積極貢獻國際社會。

此外，這份決議文也盛讚台灣的自由民主，支持著「這個偉大國家」的經濟發展與成長。因此，關島願意繼續跟台灣這一個「太平洋上最接近關島的民主國家」維持穩定關係。

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