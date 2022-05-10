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    對比台灣跟中共防疫 紐時分析台為何避免「中國式封鎖」

    台灣防疫從清零走向共存。（資料照）

    台灣防疫從清零走向共存。（資料照）

    2022/05/10 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕我國近來調整防疫路線，確診數大增，民眾生活沒有受到太大衝擊，《紐約時報中文網》9日發布文章談台灣防疫，稱「台灣不再堅持清零：避免中國式封鎖，重點轉向減少災害」。

    《紐約時報中文網》報導，過去一段時間以來，台灣與中國是世界上少數採取清零政策之地，兩年來成功攔截武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒，傳染力強的Omicron病毒變異株出現後，兩地政府的決策路線出現歧異，中國加強管控力道，而台灣則從清零轉向，報導認為，台灣的轉向反映出政府接納愈來愈多的證據，包括變異株的傳染性強，致死率較低，同時也顯現出政府承認防疫措施會削弱台灣的經濟活動。

    報導表示，台灣政府轉變防疫方針的背後，除了必要原因，還有政治上的考量，台灣以成功的防疫成績來提升民主燈塔的形象，並與威權中共形成對比，除此之外，上海的危機是另一個極端，當地封鎖計畫不周，結果導致各種亂象，由於在各地造成損失，中共的清零路線已經讓該國國內出現罕見的批評聲浪。

    報導指出，北京推動抗疫成功的敘事，試圖證明中央集權制度勝過民主制，台灣則希望表達出它不受意識型態僵化所困，與中國領導人習近平手下的中共政權不同。

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