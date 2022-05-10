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    APEC貿易部長會議 政委鄧振中將率團赴泰

    行政院政務委員鄧振中。（資料照）

    行政院政務委員鄧振中。（資料照）

    2022/05/10 12:31

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今天舉行例行記者會，國際組織司長吳尚年表示，今年亞太經濟合作會議（APEC）主辦會員泰國從本月9日至22日在泰國曼谷舉行第二次資深官員會議暨相關會議，以及貿易部長會議，是今年APEC首次召開的實體會議。吳尚年表示，她將以我國APEC資深官員身分參加18、19日資深官員會議；行政院政務委員鄧振中，也將率團出席21、22日的貿易部長會議。

    吳尚年說明，9日展開的多項工作小組會議，主要討論人力資源發展、電信暨資訊以及建立有助於人員移動的安全通道議題。第二次資深官員會議，則延續今年二月第一次資深官員會議的討論，聚焦泰國擬推動的優先領域，包括設定有助於達成亞太自由貿易區的工作計畫、推動APEC區域安全且緊密的跨境移動，以及設定有助於達成生物、循環及綠色經濟（BCG）曼谷目標內涵。

    吳尚年說，鑑於我國政府已經宣佈2050淨零排放路徑及策略，與APEC正討論的BCG目標一致，將適時在會議中與其他會員分享我國淨零碳排政策。

    至於貿易部長會議，吳尚年也提到，將特別安排跟APEC企業諮詢委員會代表對話，聆聽企業界對於在後疫情時代推動亞太自由貿易區的看法，並討論APEC如何支持多邊貿易體系，以及有助於經濟復甦、重啟貿易投資，以及人與人連結的相關措施。至於我國的與會情形以及之後陸續召開的其他APEC部長級會議，外交部將適時提供相關資訊。

    外交部國際組織司司長吳尚年。（記者楊丞彧攝）

    外交部國際組織司司長吳尚年。（記者楊丞彧攝）

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