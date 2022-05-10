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    北市府再為快篩劑開砲 陳智菡重轟陳時中「電話通了腦子沒通」

    北市府發言人陳智菡昨再表示，全台快篩劑不足，，中央還不斷硬坳，譏諷衛福部長陳時中「電話通了腦子沒通」。 （北市府提供）

    北市府發言人陳智菡昨再表示，全台快篩劑不足，，中央還不斷硬坳，譏諷衛福部長陳時中「電話通了腦子沒通」。 （北市府提供）

    2022/05/10 10:44

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府為快篩劑不斷砲轟中央，北市府發言人陳智菡昨再表示，北市府每天因應來自各地需求聲聲催促，各局處互相借用還得再三保證送還日期，只差沒畫押，簡直是「快篩劑自救會」，痛批全台灣人都知道快篩不夠，只有防疫指揮官稱「不懂」，還不斷硬坳，譏諷陳時中「電話通了腦子沒通」，活在與人民不同時空的平行宇宙，才會一再地獄級失言，次次在人民傷口灑鹽。

    陳智菡表示，自4月12日起疫情升溫，防疫政策改為輕症或無症狀確診者都留在家，中央開始補助家用快篩劑給全台居家隔離者，截至5月6日前共配發56萬劑給北市，但從4月10日至今，北市確診者累積達8萬1045人，以平均每人匡列8至10名接觸者計算，中央發的56萬快篩劑仍遠遠不足。

    陳智菡指出，除居隔者外，北市衛生局還得提供醫療人員及醫療用途、教育局須提供被居隔學生及教職員，還有數以千計防疫相關人員要經常快篩，儘管北市府自今年1月18日至5月6日花費1.93億向廠商下訂201萬劑快篩劑，但常遇到廠商臨時通知遭中央徵用，北市至今已「活生生被攔截24萬劑」。

    陳智菡說，北市府每天都要發掉好幾萬劑快篩劑，且面對來自各地需求聲聲催促，各局處都把為數不多的快篩劑當作寶貝嚴加看管，有局處於會議上苦苦像其他局處借用，還得再三保證送還日期，只差沒畫押，簡直是「快篩劑自救會」。

    陳智菡砲轟，全台灣人都懂快篩劑不夠，只有防疫指揮官稱「聽不懂」，砲轟陳時中不斷硬坳，還好意思說「各縣市都有庫存」、如果「地方覺得不夠，不用在媒體上面講，可以直接行文或打電話跟他講一下」等，但其實大家都打過電話，「可惜電話通了腦子沒通」。

    陳智菡怒批陳時中活在與人民不同時空的平行宇宙，才會一再產出地獄級失言，一次一次在人民傷口上撒鹽。

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