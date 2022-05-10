徐欣瑩率百名青年入國民黨 朱立倫：她不是為了參選

前立委徐欣瑩帶領百名青年回歸國民黨，主席朱立倫張開雙手歡喜迎接。（記者塗建榮攝）

2022/05/10 10:36

〔記者施曉光／台北報導〕前民國黨主席、前國會政黨聯盟副主席徐欣瑩今日帶領100名青年，響應國民黨主席朱立倫的「同舟計畫」，重返（加入）國民黨，這是徐欣瑩自2015年退出國民黨，7年後再度成為藍軍，徐欣瑩親自將100份的入黨申請書遞交給朱立倫，朱則親授黨證給徐及青年代表，朱並在受訪時鄭重澄清，外傳徐欣瑩回來是為了參選，這完全是謠言，他強調，徐欣瑩並沒有為年底選舉的個人打算，屆時只會是一名助選員，徐欣瑩則說，她沒有思考這個問題。

面對媒體詢問，當年徐欣瑩離開國民黨，如今怎麼願意重返國民黨？朱立倫僅四兩撥千斤的回應，「現在回來不是最好的路嗎？」

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針對國民黨台北市議員徐巧芯批評，國民黨不要再找年輕人來當墊背，朱立倫則回應，已有愈來愈多人加入國民黨，而且年輕人不會是墊背，而是成為主流，國民黨需要更多年輕人的加入。

媒體提及，有民調顯示年輕人對國民黨的支持只有1成6，，朱立倫則回應，大家已經用行動具體代表事實，民調只是參考，況且國民黨內部也有民調，那才是真正的依據，預定本週五就會公布，他強調，國民黨會用一步一腳印，爭取年輕人的認同。

朱立倫在致詞時表示，國民黨不像民進黨，有錢、有權又有官位，只有志氣、愛台灣以及為中華民國努力的決心，他經常說年輕若要做大官、賺大錢，就去加入民進黨，在國民黨沒有權、沒有官位，凡是願意加入國民黨，都是最有志氣與決心的年輕人

朱立倫並感謝年輕人，在疫情辛苦時，願意加入國民黨，他還說，徐欣瑩是他的老朋友，過去擔任新竹縣議員、立委，是一位優秀的年輕人，在國民黨最辛苦時回來，他並鄭重澄清，外界有人誤傳徐欣瑩回黨是為了參加今年的選舉，這完全是誤會，徐的這一份精神，就是年輕人願意為國民黨打拚的精神。

徐欣瑩則表示，她深刻感受到台灣面對世界巨變的挑戰、疫情的不安，對於前途的分歧，以及兩岸紛爭的誤解，為了兩岸與台灣人民的福祉，她決定回到國民黨一起努力。

她強調，在國民黨最挫折的時候，大家應該給國民黨溫暖，助一臂之力，不要讓台灣民眾受一黨獨大的傷害，兩岸軍事也不要意外發生，因為台灣禁不起戰爭的消耗，需要更安定的力量。

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