為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐欣瑩率百名青年入國民黨 朱立倫：她不是為了參選

    前立委徐欣瑩帶領百名青年回歸國民黨，主席朱立倫張開雙手歡喜迎接。（記者塗建榮攝）

    前立委徐欣瑩帶領百名青年回歸國民黨，主席朱立倫張開雙手歡喜迎接。（記者塗建榮攝）

    2022/05/10 10:36

    〔記者施曉光／台北報導〕前民國黨主席、前國會政黨聯盟副主席徐欣瑩今日帶領100名青年，響應國民黨主席朱立倫的「同舟計畫」，重返（加入）國民黨，這是徐欣瑩自2015年退出國民黨，7年後再度成為藍軍，徐欣瑩親自將100份的入黨申請書遞交給朱立倫，朱則親授黨證給徐及青年代表，朱並在受訪時鄭重澄清，外傳徐欣瑩回來是為了參選，這完全是謠言，他強調，徐欣瑩並沒有為年底選舉的個人打算，屆時只會是一名助選員，徐欣瑩則說，她沒有思考這個問題。

    面對媒體詢問，當年徐欣瑩離開國民黨，如今怎麼願意重返國民黨？朱立倫僅四兩撥千斤的回應，「現在回來不是最好的路嗎？」

    針對國民黨台北市議員徐巧芯批評，國民黨不要再找年輕人來當墊背，朱立倫則回應，已有愈來愈多人加入國民黨，而且年輕人不會是墊背，而是成為主流，國民黨需要更多年輕人的加入。

    媒體提及，有民調顯示年輕人對國民黨的支持只有1成6，，朱立倫則回應，大家已經用行動具體代表事實，民調只是參考，況且國民黨內部也有民調，那才是真正的依據，預定本週五就會公布，他強調，國民黨會用一步一腳印，爭取年輕人的認同。

    朱立倫在致詞時表示，國民黨不像民進黨，有錢、有權又有官位，只有志氣、愛台灣以及為中華民國努力的決心，他經常說年輕若要做大官、賺大錢，就去加入民進黨，在國民黨沒有權、沒有官位，凡是願意加入國民黨，都是最有志氣與決心的年輕人

    朱立倫並感謝年輕人，在疫情辛苦時，願意加入國民黨，他還說，徐欣瑩是他的老朋友，過去擔任新竹縣議員、立委，是一位優秀的年輕人，在國民黨最辛苦時回來，他並鄭重澄清，外界有人誤傳徐欣瑩回黨是為了參加今年的選舉，這完全是誤會，徐的這一份精神，就是年輕人願意為國民黨打拚的精神。

    徐欣瑩則表示，她深刻感受到台灣面對世界巨變的挑戰、疫情的不安，對於前途的分歧，以及兩岸紛爭的誤解，為了兩岸與台灣人民的福祉，她決定回到國民黨一起努力。

    她強調，在國民黨最挫折的時候，大家應該給國民黨溫暖，助一臂之力，不要讓台灣民眾受一黨獨大的傷害，兩岸軍事也不要意外發生，因為台灣禁不起戰爭的消耗，需要更安定的力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    初選落敗 國民黨發言人黃子哲痛批作弊
    2022/04/25 05:30

    初選落敗 國民黨發言人黃子哲痛批作弊
    同台蔣萬安 朱立倫欽點他當「母雞」
    2022/04/24 12:40

    同台蔣萬安 朱立倫欽點他當「母雞」

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    新聞線上》國民黨的「朱羅記」
    2022/04/14 05:30

    新聞線上》國民黨的「朱羅記」
    朱喊「6都過半、搶16席」 恐面臨跳票
    2022/04/12 05:30

    朱喊「6都過半、搶16席」 恐面臨跳票

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    自陷困局的藍中央
    2022/04/12 05:30

    自陷困局的藍中央
    朱自嘲年輕得志 「這種人最賤」
    2022/04/08 05:30

    朱自嘲年輕得志 「這種人最賤」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播