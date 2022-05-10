為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    配偶等近親不得代理地方首長 立院三讀通過

    立法院今三讀通過地方制度法第八十二條條文修正，新增明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長代理人，不得為被代理者之配偶、前配偶、四親等內的血親以及三親等內之姻親關係。（資料照）

    立法院今三讀通過地方制度法第八十二條條文修正，新增明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長代理人，不得為被代理者之配偶、前配偶、四親等內的血親以及三親等內之姻親關係。（資料照）

    2022/05/10 09:29

    〔記者楊丞彧／台北報導〕鑒於地方行政首長辭職、去職、死亡、停職等原因出缺時，由地方機關派員代理，其人選卻是原要被代理者的配偶或血親，產生諸多爭議且造成社會觀感不佳。為減少代理人資格問題，立法院今天三讀通過地方制度法第八十二條條文修正，新增明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長代理人，不得為被代理者之配偶、前配偶、四親等內的血親以及三親等內之姻親關係。

    民進黨立委沈發惠為主提案人的「地方制度法第八十二條條文修正草案」說明提到，雖內政部曾函釋對民選行政首長的代理人員相關資格條件，不過最後行政裁量權仍由地方機關決定。然而，實務上出現指派代理人卻是原要被代理者的配偶或血親之關係，造成社會觀感不佳。因此，為減少代理人爭議問題，而提出修法。

    根據媒體報導，最近一起爭議案件為前新竹縣竹東鎮長羅吉祥，他在2019年11月因違反「選罷法」被判3年10月、褫奪公權4年後，依選罷法規定自判決日起停職。然而，新竹縣政府竟派其妻張順朋代理鎮長職務，引發輿論譁然。另有7名竹東鎮里長涉賄遭解職，但其中6名代理人卻為其家屬，也讓各界議論紛紛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹東鎮長妻代理鎮長 民眾黨竹縣立委選將林碩彥抗議
    2019/12/03 15:15

    竹東鎮長妻代理鎮長 民眾黨竹縣立委選將林碩彥抗議
    竹東鎮長辭職 預定大選後半個月補選
    2019/11/29 20:13

    竹東鎮長辭職 預定大選後半個月補選

    魔法拉提技術 讓妳居家輕鬆防「溢」
    竹東鎮長補選綁大選？ 恐成選情震撼彈
    2019/11/29 14:35

    竹東鎮長補選綁大選？ 恐成選情震撼彈
    鎮長妻就任竹東代理鎮長 鎮代會主席：所有代表皆遺憾
    2019/11/29 12:22

    鎮長妻就任竹東代理鎮長 鎮代會主席：所有代表皆遺憾

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    張順朋代理竹東鎮長 時力議員籲縣長楊文科收回成命
    2019/11/29 12:02

    張順朋代理竹東鎮長 時力議員籲縣長楊文科收回成命
    竹東鎮長賄選遭判停職 妻今就任代理鎮長
    2019/11/29 11:00

    竹東鎮長賄選遭判停職 妻今就任代理鎮長
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播