配偶等近親不得代理地方首長 立院三讀通過

立法院今三讀通過地方制度法第八十二條條文修正，新增明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長代理人，不得為被代理者之配偶、前配偶、四親等內的血親以及三親等內之姻親關係。（資料照）

2022/05/10 09:29

〔記者楊丞彧／台北報導〕鑒於地方行政首長辭職、去職、死亡、停職等原因出缺時，由地方機關派員代理，其人選卻是原要被代理者的配偶或血親，產生諸多爭議且造成社會觀感不佳。為減少代理人資格問題，立法院今天三讀通過地方制度法第八十二條條文修正，新增明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長代理人，不得為被代理者之配偶、前配偶、四親等內的血親以及三親等內之姻親關係。

民進黨立委沈發惠為主提案人的「地方制度法第八十二條條文修正草案」說明提到，雖內政部曾函釋對民選行政首長的代理人員相關資格條件，不過最後行政裁量權仍由地方機關決定。然而，實務上出現指派代理人卻是原要被代理者的配偶或血親之關係，造成社會觀感不佳。因此，為減少代理人爭議問題，而提出修法。

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根據媒體報導，最近一起爭議案件為前新竹縣竹東鎮長羅吉祥，他在2019年11月因違反「選罷法」被判3年10月、褫奪公權4年後，依選罷法規定自判決日起停職。然而，新竹縣政府竟派其妻張順朋代理鎮長職務，引發輿論譁然。另有7名竹東鎮里長涉賄遭解職，但其中6名代理人卻為其家屬，也讓各界議論紛紛。

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