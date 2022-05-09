曲棍球案被二度彈劾 檢察官陳隆翔：傷害公信力的是監察院自己

檢察官陳隆翔發表聲明指出，傷害監察權公信力的是監察院自己。（資料照、記者張瑞楨攝）

2022/05/09 18:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕前彰化地檢署檢察官陳隆翔目前已調任台中地檢署，於彰檢任職期間，偵辦曲棍球協會詐領補助款案，裁定不起訴，監察院於2019年提起彈劾，經職務法庭判決不受懲戒後，監察院又就同一案再提起彈劾，引發檢察官質疑，陳隆翔則發表聲明指出，「斲喪司法公信力的不是我；傷害監察權公信力的才是監察院自己」。

陳隆翔聲明全文如下： 我一直以為「程序正義」，是一個法治國家最基本要有的價值理念。但坦白說，我徹底失望了，尤其是對有所謂「準司法機關」美名的監察院，特別是在昨天111年5月6日深夜10點多，經過朋友轉傳新聞稿，我才知道我竟然又被監察院彈劾一次，而且這一次我沒有被主辦的監委約詢、調查，換言之，我甚至連為自己權利辯護的機會都沒有。我不知道被這樣的針對性原因為何，監察院沒有以利益迴避的原因請主辦監委迴避就算了，但竟然連程序正義都不顧…。 請繼續往下閱讀... 我還沒收到彈劾案文，但上網看了一下新聞稿，我大概知道主辦監委在講什麼，為了澄清事實，只好利用原本禮拜六上午加班處理公務的機會，表達我的聲明。 首先說個故事，108年5月中我被第一次彈劾後，也許是主辦的監委自覺彈劾理由不夠充分，後來他們又很努力的寫了一份「調查報告」，洋洋灑灑的加碼（羅織）論述，除了原來彈劾範圍以外，指謫我或有關機關還有哪些缺失，並在108年6月12日監察院的司法及獄政委員會中，將該份調查報告提出討論（如附件），想要對各該機關提出糾正案，但會議的結論是「撤回」，也就是糾正案並沒有被通過，該委員會僅決議將「調查報告」移請職務法庭併案審理，並將報告中列出的各項調查意見，函請有關機關改進。 後來在職務法庭審理過程中，其實針對原彈劾範圍，暨前揭加碼的調查報告部分，我都有分別進行答辯。但基於程序正義的理念，我認為後面加碼的調查報告，根本是違背彈劾程序，所以建請職務法庭以程序理由駁回，所幸職務法庭接受我的看法，後續的再審（包括上訴）也都一樣。只是沒想到，又被彈劾。 最後想跟關心小弟及本案的學長先進們表達感謝之意，雖然這次彈劾理由跟上次差不多，一樣在指導檢察官應該如何認定事實以及適用法律，但我要強調辦案絕非吃自助餐，絕不是只挑自己想看的證據，然後下一個結論，說我只以被告的供述（監察院的新聞稿是說自白，但其實該案的被告並未全部自白犯罪）作為認定犯罪事實的基礎，而有所謂的辦案疏失。另外，本案最後以緩起訴偵查終結前，我是有等彰化縣政府函文回覆後，並斟酌了本案情節，才作了最後決定，而不是如監察院新聞稿所述我好像急著結案，然後什麼證據都不管。 以上，感謝大家，老話一句，我會好好準備接下來的挑戰，請大家不用擔心。

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