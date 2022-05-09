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    北市疫情將進入高峰 議會各黨團同意柯文哲總質詢延後2週

    本土疫情預估即將進入高峰，台北市議會原訂於5月16日進行市長柯文哲的市政總質詢，研擬將市政總質詢延後2週。（記者鄭名翔攝）

    本土疫情預估即將進入高峰，台北市議會原訂於5月16日進行市長柯文哲的市政總質詢，研擬將市政總質詢延後2週。（記者鄭名翔攝）

    2022/05/09 15:29

    〔記者鄭名翔／台北報導〕本土疫情預估即將進入高峰，台北市議會原訂於5月16日進行市長柯文哲的市政總質詢，但考量疫情威脅、為讓台北市政府全心投入防疫工作，研擬將市政總質詢延後2週，改至5月30日舉行，北市議會各黨團也原則支持，尚待5月11日政黨協商後決議。

    衛福部日前推估，本土疫情將於5月中下旬達到高峰，至5月11日單日新增病例數恐突破10萬人；柯文哲也曾預言，北市疫情將在下週起進入高峰。而北市議員也已累計10人確診，本週進行的工務部門質詢恐有多名議員須採視訊質詢。

    北市議會秘書長洪樹林今表示，考量本土疫情嚴峻，加上柯文哲也評估北市疫情將於5月16日至23日到達高峰，為讓北市府可全力因應防疫，因此研擬將原訂於5月16日進行的市政總質詢延期2週至5月30日，但還須等本週三政黨協商後決議。

    國民黨團書記長秦慧珠指出，因疫情漸入高峰，考量總質詢期間市府各局處首長都要列席，為避免群聚，同時也讓市府全力投入防疫，已予以同意；民進黨團總召江志銘也認為，當前應避免群聚、使市府專心防疫，因此尊重議長裁示；新黨黨團總召潘懷宗也表示支持。

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