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    南韓明舉行就職大典 吳釗燮證實：未邀台灣參與

    南韓候任總統尹錫悅明將就職。（歐新社）

    南韓候任總統尹錫悅明將就職。（歐新社）

    2022/05/09 12:04

    〔記者呂伊萱／台北報導〕南韓新任總統尹錫悅明（10）日將舉行就職大典。外交部長吳釗燮今在立院答詢時證實，韓國方面並沒有正式邀請台灣出席就職典禮，我方也希望有機會恭賀，持續透過管道爭取當中。

    南韓候任總統尹錫悅將在5月10日宣誓就職，他被外界視為路線親美，且有可能考慮加入美國領導的反中國陣營。南韓總統就職典禮籌備委員會6日公布外國貴賓名單，中國國家副主席王岐山在名單之列，規格為歷屆以來最高，突顯中國對南韓新政府的重視。

    不過我方並未循例籌組立院代表團參與。民進黨立委王定宇和國民黨立委馬文君今在立法院外交國防委員會會議中均關切此事，吳釗燮原回答說，先前希望援例由立委前往參加，但因為疫情無法派出。王定宇追問，到目前為止，韓國沒有正式邀請台灣參與對不對？吳釗燮才回答，「委員說得對」。

    王定宇接著問，就職典禮由文在寅政府還是尹錫悅團隊籌備？吳釗燮答道，是文在寅政府籌備。王定宇強調，在國際供應鏈重整、印太自由民主聯盟應該強化之際，韓、日、台和菲律賓這些國家應該有些默契，韓國應也是盟友之一，但這就是韓國的態度，建議我方透過友好國家表達立場。

    吳釗燮說，正持續透過管道讓韓方知道，我們也希望有機會能恭賀韓國新總統的就職、恭賀韓國人民透過民主選舉選出總統，正爭取當中。對於尹錫悅對台政策走向，吳釗燮也表示，雖然還沒上任無法評斷，但從選舉過程中看起來是比較正面，外交部會持續努力。

    王定宇指出，近年台灣和國際上各國關係多有突破，但在東北亞韓國這一塊有些遺憾，新總統尹錫悅主張比較符合自由民主聯盟重建的架構，他的外交顧問也曾經表達對台友好，希望外交部能在專報中說明對韓關係工作的成果。

    外交部政務次長田中光日前表示，文在寅就職大典我方未派員與會，韓方因前任總統（朴槿惠）有案在身，當時的典禮低調處理。而再上一任朴槿惠的就職大典，原有邀請我國立委等參與，但中途有環節沒扣上，因此也未參與。

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