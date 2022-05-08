視訊美國東西方中心智庫主席 柯文哲：盼建立雙方合作關係

台北市長柯文哲透過視訊與美國東西方中心智庫主席Suzanne Vares-Lum、副主席Satu Limaye等七位重要學者專家會談。（台北市政府提供）

2022/05/08 15:40

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲透過視訊與美國東西方中心智庫主席Suzanne Vares-Lum、副主席Satu Limaye等七位重要學者專家，針對如何培養國際事務人才，尤其是美國與亞太地區國家互動、合作等交換意見；Vares-Lum表示，非常重視此次與柯文哲會談，希望能藉此建立中心與台北市的合作關係。

台北市政府表示，東西方中心（East-West Center）為美國國會於1960年成立的研究機構，主要目的在加強美國與亞太國家關係，總部設在美國夏威夷州檀香山，此組織致力於發展亞太國家政府部門、民間組織和智庫間的合作、交流與對話，包括前總統馬英九總統、總統蔡英文及前美國在台協會酈英傑處長都曾擔任過該中心的講者。

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柯文哲表示，過去60幾年，有超過2500位台籍學者、專家和政府代表參與東西方中心的計劃，而身為首都市長的他，希望能與Vares-Lum主席共同努力，建立台北市與這個國際知名智庫建立聯繫管道與未來的合作關係。

會中，雙方除就台北市政府與東西方中心合作的方向和內容交換意見之外，柯文哲也乘便就俄烏戰爭引發國際關注台海議題之事向在場的專家學者請益。

台北市長柯文哲透過視訊與美國東西方中心智庫主席Suzanne Vares-Lum、副主席Satu Limaye等七位重要學者專家會談。（台北市政府提供）

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