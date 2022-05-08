昔為刪防疫預算認錯 柯文哲今怪中央：人家的話我們不要太相信

台北市長柯文哲今早視察大安區級關懷中心。（記者鄭名翔翻攝）

2022/05/08 11:24

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲因曾向台北市議會要求刪除28億元採購防疫用品相關預算，日前在議場上坦言「我錯了」，今天卻又稱，當初中央信誓旦旦稱會買到防疫物資，便由國家統一分配，如今說「我錯了」的原因，是在於「人家講的話我們不要太相信」，批若國家都不可信，那老百姓怎麼辦。

柯文哲今視察大安區級關懷中心，會後受訪時先針對副市長黃珊珊開砲中央「棄守」、經濟部反擊快篩劑從未禁止進口的口水戰發表意見，指稱以過去在台大當老師時曾告訴學生，即使講得天花亂墜，但手術後病人死掉有什麼用？以此批中央，講一大堆理由，但老百姓買不到快篩才是重點，「講一大堆幹什麼？」

請繼續往下閱讀...

而針對曾在議場上對於刪除28億元採購防疫用品相關預算認錯一事，柯文哲今解釋稱，當初自刪原因包括許多議員堅持刪除，此外，當時中央相關部會強調防疫物資均由中央處理，自己思考後也認為，中央若買不到、地方政府卻買得到「沒道理」。

柯文哲說，當時中央都已信誓旦旦一定會買到防疫物資，那當然是由國家統一分配，而今會說「我錯了」，主因在於「人家講的話我們不要太相信」，再批中央若國家都不可信，那老百姓怎麼辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法