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    中選會當選亞洲選舉官署協會副主席 將主辦2024會員大會

    2022年亞洲選舉官署協會（AAEA）今天舉行會員大會，我國中選會當選為副主席，我國將於2024年主辦會員大會，並接任亞洲選舉官署協會主席。（圖擷自網站）

    2022年亞洲選舉官署協會（AAEA）今天舉行會員大會，我國中選會當選為副主席，我國將於2024年主辦會員大會，並接任亞洲選舉官署協會主席。（圖擷自網站）

    2022/05/07 20:34

    〔記者吳書緯／台北報導〕中選會今指出，2022年亞洲選舉官署協會（AAEA）今天舉行會員大會，中選會當選為副主席，依AAEA會章規定，中選會將於2024年主辦會員大會，並接任亞洲選舉官署協會主席。

    中選會今天透過新聞稿指出，亞洲選舉官署協會今日於菲律賓馬尼拉舉辦AAEA執行委員會議及會員大會，中選會主委李進勇及副主委陳朝建以視訊方式參與會議，中選會於會員大會獲全體會員國支持，順利當選為亞洲選舉官署協會副主席。

    中選會進一步說明，我國為亞洲選舉官署協會創始會員國，也曾經於2005年、2008年兩度擔任主席國，在2017年當選為執行委員，中選會積極參與AAEA會務，曾舉辦過AAEA會員大會、執行委員會議及不在籍投票學術研討會等。

    在今日AAEA會員大會中，中選會委員許惠峰以「選舉中的性別議題與解決方案：分享台灣經驗」為題進行報告，分享我國促進婦女參政的經驗與成果，深獲各會員國肯定。

    中選會指出，本次AAEA會員大會，中選會獲得會員國的支持當選副主席，顯示中選會對於AAEA會務的貢獻，以及我國選舉民主發展的成就，深獲各會員國的肯定。

    中選會強調，將在亞洲民主的持續深化與發展中扮演更為積極的角色，未來將與新任主席「印度選舉委員會」及執行委員合作，共同推動亞洲各國選務交流與合作，分享我國選舉經驗及民主成就，提升台灣國際參與及能見度。

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