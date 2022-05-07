Podcast說故事給孩子聽 「水獺媽媽」蘇巧慧熱播破百集

民進黨立委蘇巧慧化身「水獺媽媽」，透過Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」向孩子們講述本土故事繪本。（蘇巧慧國會辦公室提供）

2022/05/07 15:57

〔記者楊丞彧／台北報導〕民進黨立委蘇巧慧經營的Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，2020年開播至今，已推出超過110集，透過她的說故事功力以及角色扮演，向孩子們講述本土故事繪本；有趣的是，蘇巧慧的助理也成為忠實聽眾。蘇巧慧則期許，自己的頻道能繼續說故事、教台語，成為陪伴孩子們成長的母親節禮物。

經歷去年三級警戒，學校及幼兒園全面停課的期間，「說故事」類型的podcast頻道異軍突起，成為父母們居家工作時的育兒良伴，蘇巧慧的「水獺媽媽巧巧話」頻道也跟著成長。到今年為止，「水獺媽媽巧巧話」已累計推出超過100集的故事，單週播放次數也破萬。近期最熱門時，曾在兒童與家庭類第17名，也是立法院曾經營podcast頻道的立委中，產出集數最多最穩定、收聽次數最高的國會議員。

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除了分享本土故事繪本以外，每集故事還在片尾加入「台語小教室」，與粉專「巧慧媽媽與她的小夥伴」同步教學母語，受到不少家長歡迎。而有趣的是，蘇巧慧助理因家中幼兒也是忠實聽眾，讓老闆成為這些小朋友心目中，每天會講著新鮮故事、教台語字彙的「水獺媽媽」。

對於助理也成為聽眾一事，蘇巧慧則在母親節前夕表示，她希望鼓勵親子共同閱讀，每個禮拜一起學習討論，家長能和孩子分享心得，孩子也可以學到台語，更是增進彼此感情的親子良劑。「水獺媽媽」盼孩子們能在這些優質的本土繪本故事中成長，就是給媽媽們最棒的母親節禮物。

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