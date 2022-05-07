力挺歐洲節慈善募款 游錫堃：烏克蘭一定勝利

立法院長游錫堃今出席「2022歐洲節」開幕典禮，參觀「支援烏克蘭」慈善募款攤位時以實際行動力挺。（記者王藝菘攝）

2022/05/07 15:00

〔記者楊丞彧／台北報導〕為慶祝5月9日歐洲日，「2022歐洲節」今明兩天在台北市華山文創中央藝文大草原舉行，會場也設立為烏克蘭募款的攤位，善款將捐給聯合國援助烏克蘭的基金。立法院長游錫堃今出席開幕典禮，也在烏克蘭攤位選購一萬元義賣咖啡豆。游錫堃強調，烏克蘭人民英勇奮戰、保家衛國的精神讓人非常敬佩，烏克蘭一定會勝利！

「2022歐洲節」今天由歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、游錫堃、外交部長吳釗燮、台北市副市長蔡炳坤等人共同為活動揭開序幕，焦點圍繞在如何支持烏克蘭；這也是歐洲節2016年以來，首度有我國最高民意機關首長出席活動。活動開幕儀式後，游錫堃、高哲夫、吳釗燮與歐洲各國駐台使節們一同參觀攤位。

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游錫堃表示，台灣非常支持烏克蘭，從我國的物資援助就可看出，無論是政府或是人民全力相挺。大家都愛好自由與民主，而自由、民主、人權都是普世價值。看到歐洲如此團結一致，展現民主力量，像是個民主同盟，民主同盟國的大家一起支持烏克蘭。

游錫堃也談到，烏克蘭人民英勇抵禦俄羅斯的入侵迄今已73天，我們看到烏克蘭人民英勇奮戰、保家衛國的精神讓人非常敬佩，烏克蘭一定會勝利，堅持到底。

歐洲經貿辦事處在現場設立「支援烏克蘭」慈善募款攤位上，有義賣各種商品、烏克蘭美食以及手作復活節彩蛋工作坊等募款活動，邀請台灣民眾一起加入聲援烏克蘭的行列。

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