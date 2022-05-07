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    制裁白俄非「選邊」 吳釗燮：站在正義一方 做正確的事

    「2022歐洲節」今明兩天在台北市華山文創中央藝文大草原舉行，今天由歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski，中）、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、台北市副市長蔡炳坤等人共同為活動揭開序幕。（記者王藝菘攝）

    「2022歐洲節」今明兩天在台北市華山文創中央藝文大草原舉行，今天由歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski，中）、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、台北市副市長蔡炳坤等人共同為活動揭開序幕。（記者王藝菘攝）

    2022/05/07 14:58

    〔記者楊丞彧／台北報導〕我國外交部昨晚宣布，考量到白俄羅斯協助俄羅斯進行侵略行動，並回應國際社會的呼籲，即日起對白俄羅斯進行經濟制裁。外交部長吳釗燮今在「2022歐洲節」致詞時強調，台灣加入國際社會、特別是歐洲友人的行列一起譴責與制裁俄羅斯；昨天我國也宣布對白俄羅斯進行制裁，這是做正確的事。雖然可能有點晚，但台灣很榮幸可與歐洲共同採取行動。

    吳釗燮稍早接受聯訪時也對此強調，我國與白俄羅斯之間的經貿往來雖然非常少，但制裁並非考量到我們的自身利益，而是基於國際正義。在俄羅斯入侵烏克蘭後，這種未經挑釁的武力行動是不為國際社會所接受，也因此我國加入國際制裁俄羅斯的行列；而白俄羅斯一直都是跟俄羅斯走在一起，這種侵略行為的共犯，我國政府也加以譴責並加以制裁。

    至於被問到有部分人士認為我國不應選邊站，吳釗燮重申，台灣要站在正義的一方。我們都看到，俄羅斯對於沒有任何挑釁的國家採取武力入侵行為，台灣也應思考，未來如果我們遭受中國的武力威脅或武力入侵時，我們也希望國際社會理解台灣、支持台灣，並制裁這樣的侵略行為。因此，台灣與國際站在一起採取行動。

    歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）致詞時指出，現在比以往任何時候都要更加激賞形塑歐盟的價值觀，包括平等、自由、人性尊嚴等歐洲一體化價值觀，這並不是空口說白話，歐洲人準備好為這些價值慷慨赴義。烏克蘭其歐盟鄰國正在對抗俄羅斯的武力入侵，造成數千人喪生、數百萬人流落他鄉，這是一場巨大的人道災難。歐盟以最嚴厲的措辭譴責俄羅斯這種無端且無理的入侵，並偕其他國家一同幫助受害者。

    高哲夫也藉此機會，表達對台灣的感謝，他感謝台灣所做的一切，並與歐洲人和烏克蘭人站在一起，一同面對俄羅斯的暴行。而昨天台灣宣布加入制裁這場戰爭的協力者白俄羅斯，堅定地支持烏克蘭與其人民。而在慶祝5月9日歐洲日的同時，會場也設立為烏克蘭募款的攤位，善款將捐給聯合國援助烏克蘭的基金。

    另有媒體問到，今年世界衛生大會（WHA）年會即將開議，我國參與的相關問題，吳釗燮表示，我國還在等待世界衛生組織（WHO）的邀請函，雖知這相對困難，但在即使知道困難的情況下，我們還是要盡量爭取更多國家與人民支持台灣參與WHO相關活動、機制與會議等。

    吳釗燮提到，過去這段時間我國爭取到的國際支持越來越多，等到國際社會都認為，台灣參加WHO是對台灣人民有利，而且對國際社會有益的事情時，相信我國參與WHO會水到渠成。

    外交部長吳釗燮（中）稍早抵達會場，準備接受聯訪。（記者楊丞彧攝）

    外交部長吳釗燮（中）稍早抵達會場，準備接受聯訪。（記者楊丞彧攝）

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