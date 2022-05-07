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    藍議員稱桃市府囤購快篩被控造謠 國民黨：有影可證

    國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

    國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

    2022/05/07 16:16

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委、桃園市議員舒翠玲日前在桃園市議會質詢揭露桃園市政府秘書處以59元採購4萬劑快篩試劑，放庫存給市府職員使用，桃園市政府昨晚透過官方Line帳號加以否認，並反控舒翠玲議員造謠，國民黨文傳會副主委林家興今日批評，政府公部門資源不是拿來如此濫用的，並請桃園市長鄭文燦改變錯誤的快篩政策，管好下屬，別再當「大說謊家」。

    林家興表示，桃園市政府刻意用官方臉書及Line帳號顛倒是非，但議員質詢影片網路上都還找得到，市府竟敢公開否認秘書處處長顏子傑在議會未否認的答詢內容，還運用人民納稅錢、政府預算在市府公器反控為市民權益發聲的民代，簡直荒謬至極。

    林家興強調，當前民進黨執政下防疫亂糟糟，從口罩、疫苗到快篩無一不亂，甚至爆出「綠金產業鍊」等疑似弊案問題，鄭文燦身為執政黨重要成員，不但不以身作則撫平民怨，還用公家資源反抹黑監督市府的市議員，毫無民主風範與治理高度。

    舒翠玲指出，當天在議會她透過質詢揭露市府在年初透過所謂「共同採購契約」以低價59元購入4萬劑疫苗，老百姓排隊數小時卻買不到，質疑「41元的價差誰賺走了？」、「政府統一徵用為何你們可以自行採購？」顏子傑當場答詢表示，除衛生局是採購給百姓使用外，「各機關採購則是負責給該機關內部職員篩檢使用，目前我們府內政策是這個樣子」。

    舒翠玲痛批，所有過程議會全程錄影、媒體都有報導，顏子傑自己講的話，桃園市政府過了3天，竟然以官方帳號廣發所謂「假訊息」做不實澄清，以後誰還能監督桃園市政府、監督鄭文燦？當百姓買不到快篩，鄭文燦不解決問題，卻忙著公然說謊，用不實的言論來解決提出問題的民代。

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