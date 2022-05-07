高登嗆「再抹黑就告」 立院國民黨團再質疑高登、陳時中有人說謊

國民黨團總召曾銘宗7日在立法院受訪。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/07 12:46

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團近來緊咬已棄標的高登環球生醫公司過去為團膳、資本額僅200萬元，質疑衛福部護航「買空賣空」的詐騙。面對高登董事長劉緯澤昨秀文件自清，並嗆國民黨立委再抹黑就提高，國民黨團總召曾銘宗今再質疑衛福部長陳時中與劉緯澤說法兜不攏、到底誰說謊，疑點就是這麼多，歡迎2人一起到國民黨團記者會說清楚。

國民黨團副書記長鄭正鈐指出，劉緯澤毫不避諱採購資金由昶虹出、交貨細節昶虹談，毫不避諱將高登的公司帳戶交給昶虹運用，違反政府採購法還理所當然？對於高登帶著昶虹一起參與衛福部會議，衛福部許可嗎？有了解昶虹背景嗎？有出席資格嗎？還是因為有民進黨立委撐腰就大開方便之門？

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鄭正鈐表示，此案疑點重重，劉緯澤說5月3日未領標、陳時中說5月4日才棄標，劉說5月15日要交貨、陳時中說5月底交貨，到底誰說謊？衛福部又是誰主動找高登來投標，尋商、決策過程怎麼做的？請衛福部公布會議記錄和合約內容。

國民黨團副書記長林思銘痛斥，現在大家只看到衛福部一紙授權函文，到底有沒有簽約採購？連履約日期都都不攏，履約罰則又在哪？指揮中心都在打迷糊仗，政府如果沒有依法採購，找來沒有履約能力、提不出履約擔保的公司，這不是圖利什麼才是？又何以過去疫苗採購堅持要找原廠，快篩卻要透過「小吃店」？

國民黨團總召曾銘宗質疑，衛福部主動找高登，到底是誰？為什麼？有誰介入？是陳時中的朋友、黨政高層還是立法委員？「政治干預商業」這句話還給陳時中，國民黨團已行文多日未獲衛福部回覆，請儘速將快篩採購會議記錄攤在陽光下！

對於劉緯澤表示「國民黨立委若繼續不實抹黑，不排除提告」，曾銘宗回應，開記者會是為了保護全民健康權益，疑點就是這麼多，歡迎劉繼續開記者會，有興趣也可以到國民黨團記者會說清楚，陳時中願意的話也歡迎一起來。

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