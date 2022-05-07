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    二代銳鳶飛行半徑逾250公里 傳已測試射擊2.75吋火箭彈

    中科院研製的二代銳鳶無人機，傳出即將在今年8月問世丶年底前進行全系統測評的訊息，相關人士說，二代銳鳶無人機的飛行半徑可超過250公里，並且兼具有偵察丶打擊戰力，性能大幅超越現役銳鳶無人機。圖為現役銳鳶無人機。（資料照）

    中科院研製的二代銳鳶無人機，傳出即將在今年8月問世丶年底前進行全系統測評的訊息，相關人士說，二代銳鳶無人機的飛行半徑可超過250公里，並且兼具有偵察丶打擊戰力，性能大幅超越現役銳鳶無人機。圖為現役銳鳶無人機。（資料照）

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    〔記者羅添斌／台北報導〕中科院產製的銳鳶無人機系統，已在海軍海上戰術偵蒐大隊服役，功能更加強大的二代銳鳶無人機傳出即將在今年8月問世丶年底前進行全系統測評的訊息，相關人士說，二代銳鳶無人機的飛行半徑可超過250公里，並且兼具有偵察丶打擊戰力，性能大幅超越現役銳鳶無人機。

    相關人士透露，第一代銳鳶無人機為單純的偵察型無人機，不具有攻擊敵方地面丶海面目標的打擊能力，二代銳鳶則是賦與可偵察丶可打擊的雙重功能，中科院曾以二代銳鳶無人機為載台，左右機翼下方各配掛一具2.75吋火箭彈發射系統，並且實施火箭彈實彈射擊測試，相關測試符合中科院的研製目標。

    他指出，土耳其製造的TB-2無人機在烏俄戰爭中發揮強大的功能，TB-2的翼展為12公尺，我國現役銳鳶無人機的翼展為8.6公尺，最大飛行半徑為150公里，而二代銳鳶的翼展長度將會超過TB-2，代表航程加大丶酬載能力更強，預估飛行半徑可超越250公里，加掛的武器系統也不會僅限於2.75吋火箭彈。

    根據中科院網站介紹，2.75吋火箭彈是配備於高速飛機（F-5E/F、F-16與P-3等）及低速直升機（阿帕契、AH-64與OH-58D等）上使用，其推進器可配合多種程式的彈頭及引信，以作為空對空的爆震擊毀敵機或作為空對地的人員殺害穿甲、煙幕、照明與干擾等多種用途，亦可配合各式發射器，作單發或連續發射。

    2.75吋火箭彈彈頭內含的機械碰炸引信，具有延期備位功能，符合MIL-STD-331C規範可適應各種環境下之全天候作戰。彈頭內裝炸藥，當火箭觸擊敵目標後，機械碰炸引信即引爆彈頭，每枚彈頭可產生高速破片之殺傷效能。

    對軍方丶民間研製無人機進度相當了解的經緯航太董事長羅正方，日前曾在臉書發文指出，海軍二代銳鳶已經在發展中，它的翼展長逾13公尺，因此比TB2更大，經緯航太的同仁們也刻正積極的為承製二代銳鳶而努力著，雖然基於發展中的國防系統不便透漏太多細節，但相信不多久，就會正式跟國人見面。

    傳出中科院研製的二代銳鳶無人機，曾進行掛載2.75吋火箭彈系統，並進行實彈射擊測評。圖為陸軍OH-58D戰搜直升機發射2.75吋火箭彈系統。（圖：取自中科院網站）

    傳出中科院研製的二代銳鳶無人機，曾進行掛載2.75吋火箭彈系統，並進行實彈射擊測評。圖為陸軍OH-58D戰搜直升機發射2.75吋火箭彈系統。（圖：取自中科院網站）

    2.75吋火箭彈依任務性質不同，有2種型式。（圖：取自中科院網站）

    2.75吋火箭彈依任務性質不同，有2種型式。（圖：取自中科院網站）

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