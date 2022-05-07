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    國民黨智庫：國內運動防護員嚴重不足 應建構全民運動防護體系

    國民黨智庫教文體育組召集人召集人陳學聖。（資料照）

    國民黨智庫教文體育組召集人召集人陳學聖。（資料照）

    2022/05/07 09:28

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人召集人陳學聖今日指出，目前國內運動防護員嚴重不足，現有醫療院所設立的運動醫學中心，也只有一家醫院是以民眾為服務對象，有可能是導致台灣規律運動人口比例維持在33%後，就無法突破的原因之一。

    陳學聖呼籲，應建構全民運動防護體系，例如鼓勵現有的運動醫學中心將服務對象擴及一般民眾，以及鼓勵醫院開設運動傷害防護門診，並設立運動處方諮詢中心，培養民眾正確的運動觀念，以及提供運動傷害後的防護及保健的專業諮詢和處置，同時每年提供一定額度的「運動抵用券」，供民眾扣抵從事運動的費用或作為運動傷害防護醫療減免。

    陳學聖表示，從2014年開始，台灣每年13歲以上規律運動人口停滯在33%後，就沒有再成長，民眾運動時沒有運動處方與運動傷害防護的知識概念，可能因此受傷，也造成醫療成本的增加，體育署曾經推算全國規律跑步人口約205萬人，其中高達7成民眾有運動傷害的經驗。

    陳學聖說明，國內目前持有效證照的運動防護員有565名，其中349名（約62%）從事運動防護工作，而從事運動防護工作者中有257名（約74%）服務場所是運動團隊、校園，即多數運動防護員服務對象是運動員，而國內現有醫療院所設立的運動醫學中心，除了澄清醫院以民眾為服務對象外，其餘皆以運動員為主要服務對象，例如花蓮慈濟、台大、高雄長庚等。

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