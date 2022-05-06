海上撞見中國航艦 蘇澳船長錄影畫面曝光

蘇澳籍漁船順福漁83號船長江冠達5月2日在釣魚台海域撞見中國航空母艦戰鬥群，今天傍晚近6點受訪時，談起親睹中國航母戰鬥群，直呼是他捕魚50幾年的第一次。（記者俞肇福攝）

2022/05/06 19:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕一艘蘇澳籍漁船順福漁83號5月2日在釣魚台海域撞見中國航空母艦戰鬥群，距航艦最近僅1到2海浬，順福漁83號船長江冠達趕緊用手機錄影拍攝中國航母戰鬥群畫面，江冠達說他捕魚50多年，從沒看過航母戰鬥群；因為想到俄羅斯與烏克蘭戰爭，不知道中國航母戰鬥群集體出巡的用意？怕影響到我們海域的安全，才趕緊通報給蘇澳區漁會。

順福漁83號今天傍晚近6點靠泊基隆八斗子漁港，江冠達下船後接受媒體採訪時，描述他與船員目睹中國航母戰鬥群時，仍難掩心中激動，他說自己捕魚50幾年，從沒看過這麼多艘艦艇，包括航空母艦與驅逐艦，驅逐艦速度非常快，大概10幾節，在航空母艦前後保護航空母艦。

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江冠達表示，順福漁83號2日上午8點多在北緯26度56分、東經124度47分，即釣魚台周邊的台日漁業協定海域捕蟹時，他發現中國航母戰鬥群有多艘艦艇往南航行，他討海50多年首度目睹，順風漁83號與中國航空母艦最近距離大概1到2海浬，最遠5到6海浬，他拿起手機錄影，隨即下令漁船轉向；日本也證實，遼寧號當日率7艘軍艦從東海穿越宮古海峽。

釣魚台周邊的台日漁業協定海域是蘇澳漁民重要漁場，每年4到7月是最重要漁汛期，主要漁獲有黑鮪、鯊魚、旗魚、蟹類。

蘇澳籍漁船順福漁83號5月2日在釣魚台海域與中國航空母艦戰鬥群遙遙相望，漁船今天傍晚近6點返回基隆八斗子漁港。（記者俞肇福攝）

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