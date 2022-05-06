傳快篩劑謠言惹怒陳其邁喊重罰 藍彰化議員道歉：妻子誤信轉發

國民黨籍彰化縣議員張國棟發文說，「有關彰化縣議員張國棟服務處助理誤傳「高市府公務員免費快篩」網路訊息造成高雄市政府困擾，目前已將訊息撤回，本人深表歉意！」（資料照）

2022/05/06 19:37

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彰化議員散布免費快篩劑謠言 陳其邁怒言：缺德、一定重罰

〔記者張聰秋／彰化報導〕高雄市長陳其邁今天在防疫記者會上嚴正駁斥國民黨籍彰化縣議員張國棟，在LIN群組散播快篩試劑不實資訊，要求撤回，並公開澄清，否則開罰。張國棟旋即收回訊息，在個人臉書和粉專臉書發表184字致歉文，深表歉意。

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致歉全文如下：

有關彰化縣議員張國棟服務處助理誤傳「高市府公務員免費快篩」網路訊息造成高雄市政府困擾，目前已將訊息撤回，本人深表歉意！

身為地方民意代表，為民喉舌監督縣政不遺餘力，且一生奉公守法、謹守分際，惟疏忽未妥善保管平常私人聯繫使用之手機，致使本人妻子亦為服務處助理，在以手機聯繫親朋好友時，誤信通訊軟體傳遞之假訊息，並將之轉傳出去，造成高雄市政府防疫工作上的困擾，本人深表歉意！

致歉人：張國棟。20220506

張國棟未收回貼文前的原文內容為「高雄市是執政者的縣市，果然有分藍綠，高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩，平均每位可打6個月而且免費。人民切要用每劑100元去買，又要排隊分單數偶數去買，果然人民生命比官員不值錢，請大家廣傳出去」，今天在防疫記者會引發熱議。

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張國棟在個人臉書和粉專臉書文致歉。（擷取自彰化縣議員張國棟臉書）

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