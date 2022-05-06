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    廉政署向桃市府借調人員 民代批占地方便宜

    市議員黃敬平質詢時，廉政署向地方借調人員，薪水地方支付，是占地方便宜。（記者謝武雄攝）

    市議員黃敬平質詢時，廉政署向地方借調人員，薪水地方支付，是占地方便宜。（記者謝武雄攝）

    2022/05/06 17:13

    〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員黃敬平今天在議會質詢時批評，法務部廉政署經常從市府政風處借調人員，但薪水還是地方政府支付，且借調時間最長達6個月，累積的假又不能休，被借調人員敢怒不敢言；政風處長許志雲則表示，基於廉政一體理念，遴派同仁支援廉政署，所有借調人員都經過當時人同意。

    許志雲說，依政風機構人員設置管理條例規定，全國政風業務由廉政署規劃、協調及指揮監督，政風處基於廉政一體理念，遴派同支援廉政署推動各項政風工作，如擔任廉政人員訓練班各班期輔導員（通常為期4個半月）及其他不特定之專案性支援等事，以增進個人職務歷練並拔擢優秀政風人員。

    許志雲表示，為尊重支援人員，政風處均會事先徵詢當事人意願，並考量該機關人力狀況予以推薦；以輔導員為例，去年遴派所屬優秀政風主任一人擔任廉政人員訓練班第47期輔導員，今年推派政風處2名人員參與廉政人員訓練班第48、49期輔導員徵選；總計前年支援5人、今年4人、今年2人。

    黃敬平說，廉政署是「軟土深掘」、便宜行事，慷地方政府之慨、佔地方的便宜，來彌補自己人力短缺問題，這樣反常的鑽漏洞人事借調，地方政府應拒絕配合。

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