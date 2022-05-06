黑函大爆養情婦6大罪狀 南市經發局長怒駁：完全是抹黑！

針對檢舉內容，南市經發局長陳凱凌表示，這完全是抹黑的黑函，已主動請政風處調查，希望還給認真做事的公務員清白。（記者蔡文居攝）

2022/05/06 13:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市多名議員最近都收到一封指控台南市經發局長陳凱凌租毫宅養情婦等公私領域6大罪證的匿名檢舉函，市議員王家貞今天在議會質詢時大爆料，質疑到底是怎麼一回事，是怎樣的親密關係，「人家要跟你魚死網破」，還提出6大罪證，希望局長說明。

陳凱凌表示，這完全是抹黑的黑函，也不是事實，他看過檢舉內容，非常多人事時地物部分、公私領域所說的都非常荒謬。他上週第一時間拿到資料已主動請政風處調查，希望還給認真做事的公務員清白。

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他強調，這根本是黑函、抹黑，對公務員是一種傷害和侮辱，有關私領域域指控部分也完全不是事實，感謝給予說明機會。

王家貞今天質詢時，拿出一疊資料，指她接獲對局長6大罪證的指控檢舉，需要公證單位調查到底是怎麼一回事。如果不是一個很親近的人，不可能寫得這麼清楚，到底是什麼關係，「一口一聲凱凌長、凱凌短」，還加上幾個重字，要和局長魚死網破。

該檢舉指控有關西門市場整建工程、將工業區污水處理廠當自家事業、永康工業區污水廠、七股工業區開發等謀私利、創立採購驗收稽核小組架空文官制度，以及強迫經發局人員為他租豪宅養情婦等。

陳凱凌任職南市經發局長迄今2年，曾任新竹市都發處長、桃園機捷總經理、高雄市政府副秘書長等職務。

市府秘書長方進呈表示，目前市府政風處已進行調查，後續到底檢舉是真是假透過調查即可做出澄清。有關承租房舍部分，外縣市來的首長依法均可提出申請，市府1個月租金最多補助2萬多元。

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