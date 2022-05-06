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    央行總裁楊金龍申報存款3811萬元 副總裁竟「0存款」

    央行總裁楊金龍。 （資料照）

    央行總裁楊金龍。 （資料照）

    2022/05/06 12:39

    〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今公布最新一期廉政專刊，中央銀行總裁楊金龍與配偶共申報存款3811萬餘元，比前次申報存款3780萬餘元微增31萬元；然而，央行副總裁陳南光與配偶竟未申報任何存款、股票、基金、債券，名下也無土地與建物，僅有1張防癌保單和1張已信託的浩鼎股票。監院表示，陳南光應是不熟稔申報系統，導致補傳資料時，原先上傳的資料被蓋過。

    根據最新一期廉政專刊，楊金龍與配偶除申報存款3811萬8551元外，楊金龍名下共有1筆位於台北市北投區振興段的土地、2筆也是位於台北市北投區振興段的建物，配偶另申報一筆因繼承取得的高雄市大社區田中巷建物，以及2筆已信託，位於高雄市大社區鹽埕段的土地。

    楊金龍未持有股票，配偶持有5股的東和鋼鐵股票，夫妻兩人另申報基金受益憑證31萬4320元、5張保單，累積已繳保險費折合新台幣489萬9027元。

    然而，陳南光的財產申報卻是「一片空白」，僅有1張合作金庫的防癌保險保單，累積已繳保險費折合新台幣總金額為44萬1000元，另有1張已信託的浩鼎股票。

    央行另外一位副總裁嚴宗大，名下有1筆位於新北市永和區保生段的土地，並註記是自用房屋之坐落基地，另有同樣4筆位於新北市永和區保生段的建物，其中2筆註記是共同使用部分。

    存款方面，嚴宗大申報存款為1205萬2234元，基金受益憑證59萬2897元，2張保單，累積繳交保費總金額332萬3625元。

    監察院：應是更新資料被蓋過

    針對陳南光財產申報「一片空白」，本報求證監察院是否廉政專刊印製過程中有失誤；監院表示，陳南光「最後」所傳送的資料確實如此。據推測，會導致「一片空白」的原因，可能是最後傳送的資料，只有傳送要更新的資料，在申報期間內原先所上傳的資料，並未一併在系統內更新，導致遭空白內容覆蓋，所以內容「一片空白」。

    據了解，類似此種財產申報出錯的情況，偶爾會發生，事後認定時，不會認定是故意申報不實受罰，將會請申報者再做更正，刊登在之後出版的監察院廉政專刊。

    央行副總裁陳南光。（資料照）

    央行副總裁陳南光。（資料照）

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