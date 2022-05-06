監察院公布新一期廉政專刊 柯文哲與陳佩琪存款略減

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪。（資料照）

2022/05/06 10:37

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今公布最新一期廉政專刊，其中台北市長柯文哲與妻子陳佩琪存款共有約2203萬元，較上次申報減少46萬元，夫妻兩人名下房產、土地與前次申報相比，並無變動。

柯文哲去年11月1日申報的財產資訊；土地部分，柯僅有一筆新竹市隆恩段的耕地，面積約2309.41平方公尺，換算下來近700坪，取得時間為2008年；陳佩琪名下則有台北市大安區金華段的6筆土地，取得時間為2011年，分6筆申報；陳另於2016年繼承2筆澎湖縣馬公市馬公段的土地，上述土地皆與前次申報相同。

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至於建物部分，柯、陳二人申報的資料也與兩人在2020年底申報相同，陳佩琪名下有台北市大安區金華段3筆，其中2筆是共同使用部分，還有2筆公同共有的澎湖縣馬公市馬公段建物。柯文哲名下僅有一筆位於新竹市隆恩段的農舍，面積234.14平方公尺。

柯與妻子共有存款2203萬1398元，相較於上次申報的2249萬1859元，減少46萬461元。兩人另有基金受益憑證101萬2054元，相較於上次申報的182萬8756元，短少81萬6702元。

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