國民黨批政府快篩配送緩不濟急 找高登採購快篩是「請鬼拿藥單」

國民黨今日召開記者會質疑政府快篩配送緩不濟急，衛福部找高登公司採購快篩試劑根本是「請鬼拿藥單」。（記者施曉光攝）

2022/05/06 11:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「防疫監督平台：快篩大缺貨，指揮中心病急亂投醫？蔡英文震怒沒用！」記者會，質疑蔡英文總統日前說已向國外採購1億劑快篩，但衛福部長陳時中昨天卻說，近8天僅配送300萬人份、1千500萬劑，數量全然不敷民眾所需，而且每天僅配送40萬人份快篩，配送速度根本緩不濟急。

國民黨批評，在快篩極度缺乏的情形下，指揮中心病急亂投醫，找上問題百出的高登環球生醫公司採購快篩，根本是「請鬼拿藥單」，該黨基於監督立場，幫人民荷包把關，不讓問題廠商有機可趁，大發國難財。

請繼續往下閱讀...

國民黨副秘書長王育敏表示，陳時中已經變成「慢郎中」，竟說快篩已經發放300萬人份，這樣就已經很好、可以了，但全台灣有2300萬人，現在只有300萬人憑健保卡領到快篩，比例僅佔15%，還有約2000萬人未領到，依照每天發放40萬人的速度估算，若要讓全台灣2300萬人都拿到充足的快篩試劑，要將近2個月時間，顯然緩不濟急。

王育敏表示，現在藥局依舊大排長龍，有些人要跑10家藥局才能買到，快篩實名制已經整到很多的台灣民眾，讓大家苦不堪言，防疫指揮中心卻病急亂投醫，找涉詐欺案的高登公司採購快篩試劑，根本是請鬼拿藥單。

國民黨新北市議員葉元之指出，昨天他看到高登環球董事長劉緯澤的背後金主林俊輝出面幫劉喊冤，相關說法都不是事實，由於劉緯澤至今未出面，林俊輝算是幫劉發聲的管道，如果劉緯澤連林俊輝都騙，難道不會騙陳時中？

葉元之表示，在衛福部採購的5000多萬劑快篩中，只有3人，資本額僅200萬，而且已經人去樓空又涉嫌詐騙的高登公司，看起來就是不符合政府採購法資格審查規定的公司，他不理解陳時中為何會相信，讓該公司承包1700萬劑、總金額16.5億元的快篩採購，他呼籲陳時中出面說明，為何這家公司可以取信於陳時中，並公布所有與高登公司的往來資料，葉元之認為，此事很可能又是一起詐騙套路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法