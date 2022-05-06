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    確診日議員是西野太亮 訪團：應非在台感染

    日本自民黨青年局訪台團」6日舉行小型媒體見面會，訪團自民黨青年局局長代理鈴木憲和（左）、青年局國際部長鈴木隼人（右）兩位眾議員出席。（記者廖振輝攝）

    日本自民黨青年局訪台團」6日舉行小型媒體見面會，訪團自民黨青年局局長代理鈴木憲和（左）、青年局國際部長鈴木隼人（右）兩位眾議員出席。（記者廖振輝攝）

    2022/05/06 09:44

    〔記者楊丞彧／台北報導〕「日本自民黨青年局訪台團」今天早上舉行小型媒體見面會，由青年局局長代理鈴木憲和以及青年局國際部長鈴木隼人出席。鈴木憲和透露，眾議員西野太亮昨天經PCR檢出陽性，而他認為並不是在台灣感染，而可能是在日本已經感染，到台灣才檢出陽性。而他也提到因為台灣防疫方面的照顧周到，才能讓行程繼續。

    鈴木憲和在記者會上，與媒體分享訪台的感想。他提到，一抵達機場所有成員立即接受PCR檢查，也遵循「外交泡泡」在台進行訪問，不能脫口罩跟台灣人接觸，所有動線也分開，台灣的防疫措施非常好讓他印象深刻。而為以防萬一，他們一到台灣就分成兩組行動，第一組是自民黨青年局局長小倉將信眾議員所率領的團，第二團則是由他帶領，參加會見也都是分開的。

    鈴木憲和指出，昨天早上進行PCR檢查，小倉組的西野太亮檢出陽性。但鈴木憲和認為，西野應該不是在台灣感染的，而是在日本已經感染，但到台灣才檢出陽性。而檢測出陽性是在與總統蔡英文會面之前，儘管如此，蔡英文還是很溫馨地慰問與關心，他們對此感到感謝。而雖然遇到這樣的事，但也因為台灣方面周到照顧，因此原來的行程安排還能繼續。

    而鈴木憲和也提到，3日抵台時，在飯店等待PCR結果的空檔，發現房間擺著蔡英文送上的珍珠奶茶以及鳳梨酥，讓團員感到非常溫暖與周到的照顧；而蔡所送的珍珠奶茶與鳳梨酥，也是他吃過最好吃的。希望世界儘早克服疫情，盡快能恢復台日之間的交流，訪團成員們也都願意為此來努力。

    日本自民黨青年局訪台團」6日舉行小型媒體見面會，訪團自民黨青年局局長代理鈴木憲和（左）、青年局國際部長鈴木隼人（右）兩位眾議員出席。（記者廖振輝攝）

    日本自民黨青年局訪台團」6日舉行小型媒體見面會，訪團自民黨青年局局長代理鈴木憲和（左）、青年局國際部長鈴木隼人（右）兩位眾議員出席。（記者廖振輝攝）

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