賴品妤抱怨議員男友為了看動畫掛電話 意外釣出這單位回應

民進黨立委賴品妤於臉書發文抱怨男友曾玟學。（資料照）

2022/05/06 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕動畫「間諜家家酒」有多紅？連議員也著迷！民進黨立委賴品妤3日下午於臉書發文抱怨，無黨籍議員男友曾玟學為了看間諜家家酒，在通話中竟直接掛電話走人，貼文一出，立刻吸引各方網友的關注，甚至還釣出苗栗縣消防局的回覆。

只見賴品妤氣噗噗發文寫道，「曾玟學為了看間諜家家酒掛我電話」，文末不忘再配上一個生氣的表情符號，並在下面留言「決定以後每週第一時間跟曾玟學分享當週新番內容」，顯然是對曾玟學因看動漫而掛電話感到不滿。

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貼文一出，惹眾網友哄堂大笑，紛紛在底下留言表示「記得暴雷他」、「是時候使用母親教的必殺拳了」、「趕快把後面的劇情發展錄音給他聽」，同時還釣出苗栗縣消防局回覆「請問委員需要破門服務嗎」、「或是議員需要救護服務嗎」，讓賴品妤直呼太貼心，什麼服務都有。

眼見扛不過女友的憤怒，曾玟學本人親自留言解釋，「明明就是說好看完這集再打給你」，賴品妤卻回覆要去找紙片老公，並不忘附上梗圖。

前立委好友陳柏惟也在旁看戲留言「一時暴雷一時爽，一直暴雷一直爽」，卻被賴品妤反威脅要暴雷日前剛上映的奇異博士2的劇情，嚇得陳柏惟直接原地求饒。

間諜家家酒為日本漫畫家遠藤達哉所創作的漫畫，於2019年開始連載，動畫從今年4月起分上下兩季度播出。

民進黨立委賴品妤男友為無黨籍議員曾玟學。（翻攝自賴品妤臉書）

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