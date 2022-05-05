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    首頁　>　政治

    國民黨寶山鄉長初選全民調前 徐冬曲脫黨參選

    徐冬曲決定脫黨以無黨籍身分參選寶山鄉長，挑戰爭取轉換跑道的現任縣議員邱振瑋。 （徐冬曲提供）

    徐冬曲決定脫黨以無黨籍身分參選寶山鄉長，挑戰爭取轉換跑道的現任縣議員邱振瑋。 （徐冬曲提供）

    2022/05/05 22:14

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕年底九合一選舉，國民黨新竹縣黨部甫公布鄉鎮市長提名初選民調日程，寶山鄉原訂5月21日、22日電話全民調，但已完成初選登記的徐冬曲突然決定脫黨以無黨籍身分參選，挑戰爭取轉換跑道的現任縣議員邱振瑋。

    國民黨新竹縣黨部主委陳見賢說，已完成13鄉鎮市長初選登記程序，包括竹北市、湖口和寶山鄉需辦理初選。黨部都已事前協調好，而排定初選全民調時程，昨天突接獲徐冬曲表達退出的想法，停止寶山鄉的初選作業，提名邱振瑋，後續將依程序對徐冬曲做黨紀處分。

    徐冬曲說，去年10月決心參選寶山鄉長，即開始勤跑基層，希望有機會貢獻所學，為家鄉的建設打拚；但自從黨部3日協調初選全民調後，她就不斷接獲網路惡質攻擊和抹黑，違背她參政的初衷，經過團隊討論，她決定將以無黨籍身分投入選舉。

    寶山鄉長邱坤桶即將兩屆任滿，年底決定轉戰縣議員；現任議員邱振瑋則爭取轉換跑道投入鄉長選舉。對於徐冬曲擬脫黨參選，邱振瑋表示遺憾，但尊重她個人決定，未來仍希望團結合諧，共同努力為家鄉貢獻一己之力。

    國民黨新竹縣黨部指出，竹北市長初選登記有林啟賢和林為洲兩人，預計5月18日、19日、20日3天電話全民調；湖口鄉長初選登記有吳淑君和甄克堅兩人，訂於5月23日、24日、25日3天電話全民調。

    新竹縣議員邱振瑋爭取轉換跑道參選寶山鄉長。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣議員邱振瑋爭取轉換跑道參選寶山鄉長。（記者廖雪茹攝）

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