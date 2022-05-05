民進黨屏東萬丹、內埔鄉長初選民調遭駭 查出為境外侵入

民進黨民調時發生境外電話干擾。（民進黨縣黨部提供）

2022/05/05 16:34

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨萬丹、內埔鄉長初選民調於昨（4）日完成第一階段電話民調，1068有效樣本數皆已完成，但在民調過程中，許多民眾接到「防疫宣導」的錄音電話干擾，雖不影響結果，但引發民眾抱怨，縣黨部報警調查，發現電話來源在境外，除了譴責這種做法外，也將報請執委會討論。

縣黨部表示，這次的民調期間黨部接獲多位鄉親及黨員投訴家中電話頻遭不明電話，以「防疫宣導」錄音電話干擾，經查證衛生單位並無未做此宣導，且以來電顯示號碼查詢均為境外電話，此企圖以干擾癱瘓民調進行之駭客行徑，居心叵測，民進黨屏東縣黨部特別嚴正聲明，除向選民因民調造成困擾致歉外，並對有心人士企圖干擾民調之行為發聲譴責。

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縣黨部表示，民調完成後5月7日將進行第二階段的黨員投票，9日上午開封計算民調成績後，依民調70%黨員投票30%加總成績，決定兩鄉提名人選。

對於這次破壞民主體制運作之歪風認為實不可取，除已將民眾所提供之電話號碼，轉請警政單位協助偵查電話來源外，縣黨部也將提報執、評委會通案研討策進黨內初選提名辦法，為地方舉薦良才把關。

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