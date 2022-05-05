李雨蓁臉書呼籲監票遭罰 遞交訴願書盼公正裁決

李雨蓁（中）到台中選委會訴願，她強調自己不會輕易向惡勢力低頭。（記者張瑞楨攝）

2022/05/05 15:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年10月23日台灣基進黨前立委陳柏惟罷免案投票日，當時擔任陳柏惟團隊執行長的李雨蓁，認為當天有人在投票所錄影、站崗等亂象，於臉書發文呼籲選民監票，卻被台中市選委會裁罰50萬元，李雨蓁指控這是政治追殺，今天提出訴願，呼籲盡快轉呈中選會做出公正裁決。

除了前立委陳柏惟陪同李雨蓁前往台中市選委會，民進黨多名台中市議員也到場聲援，要求台中市長盧秀燕出面說明。他們高舉「反對政治追殺、捍衛合法監票」字牌，抨擊盧秀燕「放任顏家萬年董事，不准百姓合法監票」。

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對此，中市選委會指出，將依規定辦理訴願，至於其他質疑，因發言人開會中，無法回應，中市政府新聞局則請示中，尚無回應。

李雨蓁表示，對當日投票所外亂象，呼籲大家監票，合情合理合法，卻沒想到會受政治追殺，今天依程序向台中選委會提交訴願書，由台中選委會轉呈中央選委會做訴願決定。李雨蓁也呼籲台中市選委會與市長盧秀燕，盡快轉交中選會，切勿拖延刁難，至於罰鍰50萬元，她感謝各界資助，未來擇期先繳交，她不會輕易向惡勢力低頭。

委任律師曾友俞表示，法律處罰的行為，是「依照一般社會通念」，投票當天，是否有「煽動反罷免並影響投票人之投票行為」，本案於中市選委會，是以五比四表決通過，換句話說，就連選委會本身都沒有一致的意見。

前立委陳柏惟提出三項質疑舟他說，台中市選委會的主委同時也是秘書長黃崇典，是否代表台中市政府的意志？這是政治判決，違反民主的價值，盧秀燕應出來說明，其次，針對「反惡罷」與「鎮瀾宮董監事選舉」，台中市府是雙重標準，最後是，在民間質疑鎮瀾宮董事長改選是否黑箱時，盧秀燕依舊選擇逃避，完全不回應，請盧秀燕出來面對。

民進黨市黨部主委李天生議員表示，相信真理越辯越明，更反對這樣不公不義的政治追殺。

中市議員施志昌表示，中市選委會有許多跟顏家有關的派系人士，這樣的選委會夠公正嗎？他向盧秀燕跟黃崇典喊話，不要以為裁處李雨蓁就可以討好顏家，包含捷運藍線等等爭議，遇到顏家就轉彎，沒有標準可言。

議員黃守達指出，這次李雨蓁遭受的不公，任何對民主有期待的市民都不能接受，他呼籲盧秀燕市長出面說明。

議員張家銨批評，投票、監票都是合法權益，只要不違反選罷法，監票屬於人民的自由，盧市府做出這樣的裁決，難道不是政治追殺嗎？其他錄影、站崗等等的違法行為，台中市選委會有調查嗎？有裁處嗎？

台中選委會派兩名職員於1樓收下訴願書，但以發言人開會中為由，沒有回應上述質疑，至於盧秀燕部分，中市政府新聞局請示中，目前也尚未回應。

李雨蓁（右五）到台中選委會訴願，眾人並質疑盧秀燕「放任顏家萬年董事，不准百姓合法監票」。（記者張瑞楨攝）

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