為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李雨蓁臉書呼籲監票遭罰 遞交訴願書盼公正裁決

    李雨蓁（中）到台中選委會訴願，她強調自己不會輕易向惡勢力低頭。（記者張瑞楨攝）

    李雨蓁（中）到台中選委會訴願，她強調自己不會輕易向惡勢力低頭。（記者張瑞楨攝）

    2022/05/05 15:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕去年10月23日台灣基進黨前立委陳柏惟罷免案投票日，當時擔任陳柏惟團隊執行長的李雨蓁，認為當天有人在投票所錄影、站崗等亂象，於臉書發文呼籲選民監票，卻被台中市選委會裁罰50萬元，李雨蓁指控這是政治追殺，今天提出訴願，呼籲盡快轉呈中選會做出公正裁決。

    除了前立委陳柏惟陪同李雨蓁前往台中市選委會，民進黨多名台中市議員也到場聲援，要求台中市長盧秀燕出面說明。他們高舉「反對政治追殺、捍衛合法監票」字牌，抨擊盧秀燕「放任顏家萬年董事，不准百姓合法監票」。

    對此，中市選委會指出，將依規定辦理訴願，至於其他質疑，因發言人開會中，無法回應，中市政府新聞局則請示中，尚無回應。

    李雨蓁表示，對當日投票所外亂象，呼籲大家監票，合情合理合法，卻沒想到會受政治追殺，今天依程序向台中選委會提交訴願書，由台中選委會轉呈中央選委會做訴願決定。李雨蓁也呼籲台中市選委會與市長盧秀燕，盡快轉交中選會，切勿拖延刁難，至於罰鍰50萬元，她感謝各界資助，未來擇期先繳交，她不會輕易向惡勢力低頭。

    委任律師曾友俞表示，法律處罰的行為，是「依照一般社會通念」，投票當天，是否有「煽動反罷免並影響投票人之投票行為」，本案於中市選委會，是以五比四表決通過，換句話說，就連選委會本身都沒有一致的意見。

    前立委陳柏惟提出三項質疑舟他說，台中市選委會的主委同時也是秘書長黃崇典，是否代表台中市政府的意志？這是政治判決，違反民主的價值，盧秀燕應出來說明，其次，針對「反惡罷」與「鎮瀾宮董監事選舉」，台中市府是雙重標準，最後是，在民間質疑鎮瀾宮董事長改選是否黑箱時，盧秀燕依舊選擇逃避，完全不回應，請盧秀燕出來面對。

    民進黨市黨部主委李天生議員表示，相信真理越辯越明，更反對這樣不公不義的政治追殺。

    中市議員施志昌表示，中市選委會有許多跟顏家有關的派系人士，這樣的選委會夠公正嗎？他向盧秀燕跟黃崇典喊話，不要以為裁處李雨蓁就可以討好顏家，包含捷運藍線等等爭議，遇到顏家就轉彎，沒有標準可言。

    議員黃守達指出，這次李雨蓁遭受的不公，任何對民主有期待的市民都不能接受，他呼籲盧秀燕市長出面說明。

    議員張家銨批評，投票、監票都是合法權益，只要不違反選罷法，監票屬於人民的自由，盧市府做出這樣的裁決，難道不是政治追殺嗎？其他錄影、站崗等等的違法行為，台中市選委會有調查嗎？有裁處嗎？

    台中選委會派兩名職員於1樓收下訴願書，但以發言人開會中為由，沒有回應上述質疑，至於盧秀燕部分，中市政府新聞局請示中，目前也尚未回應。

    李雨蓁（右五）到台中選委會訴願，眾人並質疑盧秀燕「放任顏家萬年董事，不准百姓合法監票」。（記者張瑞楨攝）

    李雨蓁（右五）到台中選委會訴願，眾人並質疑盧秀燕「放任顏家萬年董事，不准百姓合法監票」。（記者張瑞楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中市選委會罰李雨蓁50萬 何欣純質疑不單純
    2022/04/14 18:59

    台中市選委會罰李雨蓁50萬 何欣純質疑不單純
    李雨蓁挨罰50萬 民進黨中市議會黨團批市選委會行政不中立
    2022/04/14 16:09

    李雨蓁挨罰50萬 民進黨中市議會黨團批市選委會行政不中立

    方正標致滿分格局 首選A7富宇上城
    台中市選委罰李雨蓁 民進黨中市黨團轟因人設事、行政不中立
    2022/04/14 11:20

    台中市選委罰李雨蓁 民進黨中市黨團轟因人設事、行政不中立
    李雨蓁呼籲監票挨罰50萬批政治追殺 陳柏惟要盧秀燕講清楚
    2022/04/13 12:43

    李雨蓁呼籲監票挨罰50萬批政治追殺 陳柏惟要盧秀燕講清楚

    糖友視力模糊 竟然是青光眼！
    基進主任李雨蓁稱「投票所出狀況」被罰50萬 陳柏惟：理由何在？
    2022/04/13 07:44

    基進主任李雨蓁稱「投票所出狀況」被罰50萬 陳柏惟：理由何在？
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播