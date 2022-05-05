綠營稱新北市府核准高登執照 國民黨：不必轉移焦點甩鍋侯友宜

國民黨發言人江怡臻。（資料照）

2022/05/05 13:06

〔記者施曉光／台北報導〕針對高登環球生醫引進快篩試劑，民進黨指高登環球的藥商執照為新北市政府核發許可，國民黨今日反擊稱，這是刻意甩鍋新北市長侯友宜，雖然公司販賣業藥商執照是登記制，但能否販售快篩試劑是由中央核准，蔡政府應該向外界說明清楚，不要利用「甩鍋新北市」進行政治操作，轉移民眾怒火。

國民黨發言人江怡臻指出，只要有商業登記或公司登記皆可申請販賣業藥商執照，公司在取得執照後，才可販售醫療器材，是屬於登記制，但這並不代表高登環球自此就能販賣快篩試劑。

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國民黨發言人白喬茵表示，高登環球公司變更名稱與營業項目，與其以不正常、不合理的手段取得標案有何關聯？假設今天有人到新北市戶政事務所改名字後開始從事不法行為，難道也要怪新北戶政機關？民進黨始終不敢正面回應問題，只會玩弄文字遊戲轉移焦點，非常不負責任。

江怡臻進一步強調，公司能否販售快篩試劑必須要中央流行疫情指揮中心的專案核准，這代表高登環球109年取得販賣業藥商執照後，隔年110年能取得快篩試劑指揮中心專案核准，並非地方政府權責，而是中央政府權責。

江怡臻批評，民進黨甩鍋新北市，就是為了轉移民眾買不到快篩試劑的怒火，相當惡質，她希望民進黨、衛福部與經濟部公開說明與高登環球的簽約過程以及相關會議紀錄，給民眾一個交代。

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