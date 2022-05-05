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    母親節送禮 民眾黨籲新北市府2胎獎2.5萬元

    眾黨秘書長謝立功、發言人兼第6選區（中和）市議員參選人王如意、第1選區（淡水、八里、三芝、石門）市議員參選人陳靜儀以及第4選區（三重、蘆洲）市議員參選人陳俊霖一起召開記者會，呼籲新北市政府提高第2胎的生育獎勵金為2.5萬元。（圖由台灣民眾黨提供）

    眾黨秘書長謝立功、發言人兼第6選區（中和）市議員參選人王如意、第1選區（淡水、八里、三芝、石門）市議員參選人陳靜儀以及第4選區（三重、蘆洲）市議員參選人陳俊霖一起召開記者會，呼籲新北市政府提高第2胎的生育獎勵金為2.5萬元。（圖由台灣民眾黨提供）

    2022/05/05 12:46

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市自今年元旦起針對第3胎新生兒發給3萬元生育獎勵金，前2胎維持每胎2萬元補助，台灣民眾黨在母親節前夕，由秘書長謝立功領軍在新北市黨部召開記者會，呼籲新北市政府送給新北市的媽媽們一個小確幸，將第2胎的生育補助比照台北市政府，提高到2.5萬元。

    民眾黨秘書長謝立功、發言人兼第6選區（中和）市議員參選人王如意、第1選區（淡水、八里、三芝、石門）市議員參選人陳靜儀以及第4選區（三重、蘆洲）市議員參選人陳俊霖一起召開記者會。謝立功說，民眾黨在新北市沒有推市長候選人，市議員參選人缺乏「母雞」拉抬，未來他會積極到新北輔選。

    王如意表示，6個直轄市的生育津貼最優惠的是桃園市，單胞胎每胎3萬元，雙胞胎每胎3.5萬元，三胞胎以上每胎4.5萬元，新北市的前2胎每胎僅補助2萬元，比不上桃園市，也比不上台北市第2胎的2.5萬元。陳靜儀表示，新北市政府的生育津貼即使不拉高和桃園市一樣，至少應該比照一水之隔的台北市。

    陳俊霖指出，截至今年3月底，新北市人口數398.99萬人，去年的出生人口2萬4228人，兩者都居6都之冠；但與2020年的403萬人相較，明顯流失，而桃園房價相對便宜，吸引新北年輕人移居，若新北市政府能夠提高生育補助，並配合其他優惠措施及廣設公托，有利把年輕人留下來。

    事實上，提高生育津貼的建議，民進黨議員李倩萍日前才在市議會質詢時提出，李倩萍認為，新北的生育獎勵金屬中段班，比鄰近的桃園3萬元少，也不如彰化、台東、澎湖等財政更拮据縣市，隨然今年1月起已將第3胎加碼到3萬元，但若能從第2胎就階梯式加碼到2.5萬元，效果會更好。

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