呂玉玲：以「家給人足」為競選主軸 希望鄉親豐衣足食

國民黨桃園市長參選人、立法委員呂玉玲至桃園區景福宮參香。（記者謝武雄攝）

2022/05/05 11:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人、立法委員呂玉玲今至桃園區景福宮、慈護宮參香，她也提到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，祈求開漳聖王、媽祖保佑疫情早日退散，此次選舉以「家給人足」為主軸，最重要是桃園鄉親家家戶戶豐衣足食，人人生活富足，吃的飽、睡的穩、穿的暖。

呂玉玲是在景福宮主委簡征潭、慈護宮主委吳正宗及黨籍議員陳萬得、蘇家明、林政賢、陳美梅、黃婉如等人陪同下向開漳聖王、聖母媽祖上香，並依古禮獻花、獻果、線財箔完成參香儀式。

請繼續往下閱讀...

呂玉玲也提到，景福宮是歷史悠久的大廟，主祀開漳聖王香火鼎盛，也是桃園區的信仰中心，慈護宮主祀聖母媽祖更是台灣人最重要的信仰，如今疫情嚴峻，祈求開漳聖王、媽祖保佑疫情早日退散，讓大家生活恢復正常。

話鋒一轉，呂玉玲也批評民進黨政府，讓台灣陷入一片混亂，新冠疫情跟快篩試劑都沒辦法處理好，萬物皆漲，只有薪水沒漲，人民非常辛苦苦不堪言，有鑑於此，她才參選桃園市長，以「家給人足」4個字為主軸，為桃園打拚，這就是她苦民所苦參選的初衷，祈求開漳聖王、媽祖保佑大家豐衣足食。

國民黨桃園市長參選人、立法委員呂玉玲至桃園區景福宮參香。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法