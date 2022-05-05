為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨新北第9選區議員初選黃心華出線 「侯家軍」蔡畹鎣落馬

    國民黨新北市黨部今天公布新北市議員第9選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）提名初選結果，黃心華勝出。 （記者何玉華攝）

    國民黨新北市黨部今天公布新北市議員第9選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）提名初選結果，黃心華勝出。 （記者何玉華攝）

    2022/05/05 11:45

    〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市黨部今天公布新北市議員第9選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）提名初選結果，獲得唐慧琳父親支持的黃心華民調勝出。

    這次參與初選的有洪秀柱人馬李珮媜、前國民黨智庫副執行長黃心華、青工會執行長游皓麟，以及前市府副發言人蔡畹鎣。

    根據民調結果，黃心華支持度44.489%、蔡畹鎣26.932%、李珮媜25.880%、游皓麟2.700%；在35歲以下青年參政加權70%及新人加權30%以後，黃心華與蔡畹鎣差距拉近，黃心華仍以57.836%領先蔡畹鎣的53.863%，實力勝出。

    第9選區被視為藍營鐵票區，應選5席，現任有無黨籍金中玉、民進黨籍陳永福、國民黨籍唐慧琳、陳儀君、劉哲彰，唐慧琳因病在任期中過世；由於民進黨過去也多次贏得兩席，因此唐慧琳在任期中過世所遺留的席次，成為新人積極爭取的空間。

    27歲的蔡畹鎣今年2月18日才辭去市府副發言人職務投入選戰，因年輕又是初次參選，民調加權比例高，加上有侯友宜的光譜，備受注目，她在初選民調進行前，因確診居家隔離，來自黨內的各方戰友幫忙站路口、錄製影片催票，終究不敵經營多時的黃心華。

    黃心華有土木工程博士背景，又獲得前台北市長郝龍斌及前市議員唐慧琳系統的大力支持，在被視為深藍票倉的第9選區初選出線，年底將與劉哲彰、陳儀君一起代表國民黨參選市議員。

    前市府副發言人蔡畹鎣在初選民調最後衝刺階段確診居隔，雖有侯友宜光環及加權比例加持，最終未能出線。（記者何玉華攝）

    前市府副發言人蔡畹鎣在初選民調最後衝刺階段確診居隔，雖有侯友宜光環及加權比例加持，最終未能出線。（記者何玉華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨太保市長初選協調恐破局 鄭淑分、戴光宗隔空交火
    2022/05/04 22:30

    民進黨太保市長初選協調恐破局 鄭淑分、戴光宗隔空交火
    羅智強未辭北市議員入籍桃園 鄭運鵬：將被兩地市民檢視
    2022/05/04 16:16

    羅智強未辭北市議員入籍桃園 鄭運鵬：將被兩地市民檢視

    方正標致滿分格局 首選A7富宇上城
    「生不如死」、人口外移 雲林下屆議員2選區席次有變動
    2022/05/04 16:03

    「生不如死」、人口外移 雲林下屆議員2選區席次有變動
    民進黨新北三重、蘆洲議員初選揭曉 新人顏蔚慈出線、邱婷蔚勝出
    2022/05/04 12:42

    民進黨新北三重、蘆洲議員初選揭曉 新人顏蔚慈出線、邱婷蔚勝出

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播