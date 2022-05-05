國民黨新北第9選區議員初選黃心華出線 「侯家軍」蔡畹鎣落馬

國民黨新北市黨部今天公布新北市議員第9選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）提名初選結果，黃心華勝出。 （記者何玉華攝）

2022/05/05 11:45

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市黨部今天公布新北市議員第9選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）提名初選結果，獲得唐慧琳父親支持的黃心華民調勝出。

這次參與初選的有洪秀柱人馬李珮媜、前國民黨智庫副執行長黃心華、青工會執行長游皓麟，以及前市府副發言人蔡畹鎣。

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根據民調結果，黃心華支持度44.489%、蔡畹鎣26.932%、李珮媜25.880%、游皓麟2.700%；在35歲以下青年參政加權70%及新人加權30%以後，黃心華與蔡畹鎣差距拉近，黃心華仍以57.836%領先蔡畹鎣的53.863%，實力勝出。

第9選區被視為藍營鐵票區，應選5席，現任有無黨籍金中玉、民進黨籍陳永福、國民黨籍唐慧琳、陳儀君、劉哲彰，唐慧琳因病在任期中過世；由於民進黨過去也多次贏得兩席，因此唐慧琳在任期中過世所遺留的席次，成為新人積極爭取的空間。

27歲的蔡畹鎣今年2月18日才辭去市府副發言人職務投入選戰，因年輕又是初次參選，民調加權比例高，加上有侯友宜的光譜，備受注目，她在初選民調進行前，因確診居家隔離，來自黨內的各方戰友幫忙站路口、錄製影片催票，終究不敵經營多時的黃心華。

黃心華有土木工程博士背景，又獲得前台北市長郝龍斌及前市議員唐慧琳系統的大力支持，在被視為深藍票倉的第9選區初選出線，年底將與劉哲彰、陳儀君一起代表國民黨參選市議員。

前市府副發言人蔡畹鎣在初選民調最後衝刺階段確診居隔，雖有侯友宜光環及加權比例加持，最終未能出線。（記者何玉華攝）

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