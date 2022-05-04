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    首頁　>　政治

    真是顏值擔當？台中二男首長挺過確診疑慮明到議會備詢……

    台中市政府交通局長葉昭甫，如果明天早上再確認一次快篩陰，就可以到議會備詢。（市府提供）

    台中市政府交通局長葉昭甫，如果明天早上再確認一次快篩陰，就可以到議會備詢。（市府提供）

    2022/05/04 19:24

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中市府會聯誼餐會，導致22人確診，其中市府包括2位副市長以及6位局處首長都確診，導致連續3天備詢都派出代打，但明天登場的交通地政委員會，到今天傍晚交通局長葉昭甫及捷運公司董事長林志盈都無症狀且快篩陰性，如果明天早上再確認一次無誤，就可以到場備詢。

    而由於也確診的民進黨議員江肇國，今天才在臉書貼文，引用網路新聞表示，顏值高比較不會確診，他還標註另一位民進黨議員王立任，表示這個訊息讓他不服氣，也引來很多支持者紛紛留言：「假消息」。

    但未料明天登場的交通、地政質詢，市府出席餐會未確診的唯二首長官員，交通局長葉昭甫先前曾被市府內部封為「帥哥局長」，而捷運公司董事長林志盈也一直維持「型男」形象，府會人士表示，如果這二人可以明天正常上班，逃過這波高風險的染疫風波，理由真的值得探討，難道真的是「顏值擔當」？還是另有養生之道?

    對此，葉昭甫強調絕對跟顏值無關，但也坦承這幾天都很擔心，自主居家健康管理期間就是持續運動以及多喝水，維持心情愉快，而由於可預期明天地政局以及觀旅局都是「代打」，本來交通業務就受重視，可能未來三天都得當「爐主」，也只能承擔。

    而捷運公司董事長林志盈也說，這幾天家人也都很擔心，但無症狀也快篩都陰性，明天早上再確認一次，就會跟議會報告來備詢，重點是大家都恢復健康最重要。

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    台中市捷運公司董事長林志盈如果明天早上再確認一次快篩陰，就可以到議會備詢。（市府提供）

    台中市捷運公司董事長林志盈如果明天早上再確認一次快篩陰，就可以到議會備詢。（市府提供）

    民進黨議員江肇國確診，但貼臉書認為不接受確診跟顏值有關。（取自江肇國臉書）

    民進黨議員江肇國確診，但貼臉書認為不接受確診跟顏值有關。（取自江肇國臉書）

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