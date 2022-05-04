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    蔡英文：新住民超過100萬人 400年後也是台灣祖先

    民進黨婦女部舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？」新書發表會。（民進黨提供）

    民進黨婦女部舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？」新書發表會。（民進黨提供）

    2022/05/04 19:06

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨婦女部去年舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？」圖文比賽，徵集新住民的人生故事，並將得獎16則作品集結成冊。民進黨主席、總統蔡英文今於新書發表會表示，台灣的新住民和新二代人口，已經超過100萬人，「現在各位是新移民或是新二代，400年後也是台灣的祖先了。」

    出席記者會的新住民民進黨不分區立委羅美玲感性說，她看到這個題目「眼淚就掉下來」，受到疫情關係，她2019年後就沒辦法回到家鄉馬來西亞，又因為擔任立委，不可能請這麼長的的假。

    蔡英文表示，過去2年多來，受到疫情的影響，許多新住民朋友沒有辦法返鄉，特別想念在遠方的親友。她要謝謝婦女部的用心，舉辦這次的徵件活動，讓新住民及新二代朋友，可以抒發對家鄉的思念。

    蔡英文說，現在，台灣的新住民和新二代人口，已經超過100萬人。在台灣這個大家庭，新住民朋友是重要的家人，也是支撐著這塊土地，豐富多元族群文化的力量。

    蔡英文表示，未來，政府會繼續推動新住民政策、重視新住民子女的教育，也要請大家跟政府一起來努力，推廣自己的語言和文化，讓每一個台灣人都能更加了解彼此，共同打造更包容開放的社會。

    蔡英文說，她很贊同一句話：「過去的400年，我們是移民社會，我們現在還展開雙手，來歡迎來自四面八方的新移民，讓台灣更加的豐富，現在各位是新移民或是新二代，400年後也是台灣的祖先了。」

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