國民黨提名參選屏縣長 蘇清泉︰民進黨提名周春米引起反彈

國民黨中常會4日通過徵召前立委蘇清泉（左）競選屏東縣長，並與黨主席朱立倫等一同造勢。（記者張嘉明攝）

2022/05/04 15:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日通過提名前國民黨立委蘇清泉參選屏東縣長，與民進黨提名的立委周春米同台競逐，蘇清泉在接受媒體訪問時，強調自己佩服蔡英文總統的精神，他還以蔡英文2010年競選新北市長失敗，2012競選總統失敗，但2016年終於勝選，2020又連任成功為例，強調如果當時蔡英文氣餒，一切就結束了，但蔡英文不屈不撓，堅持一直戰，最後還是獲得百姓認同。

媒體詢問，這次將對上屏東縣長潘孟安的接班人周春米，外界形容他將是第3次對戰潘孟安，蘇清泉表示，自己在2008年第一次選立委時，與潘孟安對壘，輸了幾千票，2018年與潘孟安競爭縣長，結果又輸了，但這次屏東縣長選舉是不一樣的態勢，民進黨提名周春米「有指定的味道」，引起反彈。

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他強調，民進黨民調顯示他的支持度很低，這種民調差距那麼大，大家會相信嗎？綠營還指藍軍過度動員介入，但他與團隊從頭到尾都未曾介入。

不過，蘇清泉坦承，在民進黨初選過程中，確實有一些被動員過去的，或有拿到屏東縣政府補助經費的人而被動員，這些都是事實，另2位民進黨立委也都講得很清楚，他希望泛藍與中間選民可以歸隊，而且會積極爭取大家，讓藍軍隊伍可以重整壯大。

媒體追問，周春米的父親是國民黨籍的老議員，是否擔心藍軍有人支持周春米？蘇清泉則說，周父是國民黨縣議員，與屏東市國民黨資深人士都有交情，這些都是事實，但畢竟周春米現在屬於民進黨，他還是會爭取國民黨員先進支持，讓藍軍重新凝聚。

對於過去自己形容這場選舉將是最終之戰，蘇清泉解釋，他曾參加過2次選舉，這次一定是盡心盡力，爭取最後勝利，要讓綠地變藍天，但如果最後成績不理想，以後也就不會再參加這種大型選舉，所是最後一戰，但如果選贏，那就另當別論。

國民黨主席朱立倫則表示，蘇清泉是優秀的醫療人才，長期在基層深耕服務，這次再度挑戰屏東縣長，將拼盡全力，用盡所有努力，要讓縣民知道屏東縣需要一位最了解基層、最會照顧縣民健康的人。

朱立倫稱讚蘇清泉在基層醫療服務從事非常多的公益服務，除了本身的醫療專業，過去擔任立委、國民黨屏東縣黨部主委，對國民黨有很多貢獻，深入了解基層。

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