陳平軒任副總被指酬庸 北農︰借重市場管理經驗

汪志冰爆料，總經理翁震炘在董事會提案聘任陳平軒，擔任該公司月入近10萬高薪副總經理一職人事案，陳平軒今年才37歲，主要學經歷為台大法律系及現任行政院農委會簡任秘書，她質疑人事案根本就是酬庸。（汪志冰提供）

2022/05/04 15:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷股份有限公司今下午召開董事會，台北市議員汪志冰爆料，總經理翁震炘在董事會提案聘任陳平軒，擔任該公司月入近10萬高薪副總經理一職人事案，陳平軒今年才37歲，主要學經歷為台大法律系及現任行政院農委會簡任秘書，她質疑人事案根本就是酬庸。

北農總經理翁震炘回應，他上任後只有一個人，實在忙不過來，如今有市場改建案，加上又遇到疫情，業務量越來越大，急需人手，北農的副總職缺有2到3人，但現在一個都沒有，其實副總經理月薪約8、9萬元，薪水不算多。

請繼續往下閱讀...

翁震炘說，陳平軒在農委會擔任祕書約6年多，有參與農業政策、市場管理，特別是在市場管理這部分比較熟悉，才請陳來擔任總經理。

汪志冰指出，陳平軒曾擔任台灣農業陣線副秘書長，在全國各處衝鋒現陣，抗爭場合皆有身影，扮演與敵對陣營鬥爭腳色不遺餘力，獲農委會主委陳吉仲厚愛，她合理懷疑，陳平軒在農委會主要工作與不斷鬧出1450網軍風波有相當深的介入。

汪志冰表示，後來陳平軒透過農委會洗資歷，現在更由陳吉仲一手主導，讓豐功偉業的陳平軒橫空出世入主北農擔任副總，完全無視專業及股東權益，

汪志冰調閱資料發現，北農2021年營業稅後淨損2億4千萬，需動用「資本公積金」來撥補以及發放股東股息，意即吃老本維持營運，因此北農副總經理一職因財務不佳懸缺多年，更何況往年皆由資深經理晉升，非由空降不具相關學經歷高階主管來外行領導內行。

汪志冰批評，北農23席董事，無一席市府機關代表，在此種主動繳械，甘被架空的情勢下，勢必順利通過，整齣鬧劇，根本是政治操作、打擊基層士氣以及無視專業及股東權益，台北市府的主導權完全被架空，更是台北市民的悲哀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法