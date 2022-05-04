台灣應重回WHA！ 20大醫事團體發聲︰政治不該阻撓公衛

中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源等多個醫事團體代表4日出席「堅軔台灣 控制疫情 WHA台灣不缺席」記者會，呼籲各界支持台灣加入世界衛生大會。（記者羅沛德攝）

2022/05/04 13:08

〔記者羅綺／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）將於本月22日至28日於瑞士日內瓦召開實體暨視訊會議，台灣20大醫事團體今日召開聯合國際記者會，呼籲「健康人權無國界，支持台灣重回WHA」；與會的跨黨派立委也表示，健康是普世價值，WHO不應因政治力或其他外在因素，而將台灣摒除在外。

過往台灣以觀察員身分參與WHA會議，然而自2017年起，WHO即因政治因素未再邀請台灣參加。儘管如此，支持台灣參與WHA的國際聲浪逐年增加，去年WHA有28國領袖為台灣仗義執言；擁有115個會員國、代表全世界數百萬醫師的世界醫師會也在上月正式致函WHO秘書長譚德塞，呼籲給予台灣觀察員身分參與WHA，並且允許台灣參與所有的大會議程及活動。

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台灣醫師會理事長邱泰源表示，台灣長期與世界各國進行醫療交流，2年多來全世界積極抗疫，台灣防疫成果是世界模範，目前台灣正在面對新一波疫情挑戰，全國醫事人員站出來力挺政府、堅定守護人民健康，這正是WHO成立最重要的價值和目標。

他指出，在疫情肆虐下，全世界對於人權、健康權意識更加提高，去年世界醫師會（WMA）高票通過「世界醫師會支持台灣全面參與世界衛生組織計畫，並正式納入國際衛生條例（IHR）機制決議文」，顯見台灣參與WHA已成國際共識。

民進黨立委王定宇表示，歷經2年虛擬會議後，今年是WHA疫情以來第一次舉辦實體會議，對後疫情時代具重要意義，但WHO仍同時採用視訊會議，顯見世界疫情的嚴峻。公衛防疫不分國界，全球各國都不能缺席，而台灣參與相關會議最大的困難就是政治阻撓，他呼籲不要再讓台灣因為不道德、不公平的政治力而缺席會議，損害全球對防疫的努力。

民進黨立委蘇巧慧則說，台灣的防疫成績亮眼，儘管現在又有Omicron變種病毒再起，但是致死率比流感還低；反觀隔壁的香港卻因為醫療量能崩潰，致死率攀高，台灣希望向世界分享防疫經驗。

民眾黨立委蔡壁如也說，台灣與國際公衛醫療合作許久，即便在疫情壟罩的當下，仍有許多台灣醫事及技術人員堅守在世界各地的崗位上，為全球公衛醫療奉獻。她強調，健康是普世價值、不該遺漏任何人，世界也不能將台灣摒除於外。

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