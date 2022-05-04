吳釗燮宴請日議員推銷台灣產品 趙天麟：祝「強銷」成功

立法院外交及國防委員會4日邀請外交部長、僑委會委員長報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」，外交部長吳釗燮列席報告備詢，會前並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/04 13:31

〔記者楊丞彧／台北報導〕上月中美國跨黨派國會兩院議員團來訪，事後有媒體報導美議員「強銷」波音787客機給華航，被外交部駁斥為「惡意中傷、其心可議」。外交部長吳釗燮今天強調，經貿往來必須考量我們自己本身利益，不可能有強銷情形。昨晚他宴請來訪的日本自民黨青年局訪問團，席間擺上台灣優良產品，並藉機希望未來在日本也能品嘗到這些產品，但也不會被說這樣的行為是「強銷」。民進黨立委趙天麟則虧他說：「我們都希望部長『強銷』成功啦！」

立法院外交及國防委員會今天就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」邀請外交部長吳釗燮與相關部會報告並備質詢。國民黨立委江啟臣針對美國訪台國會議員在總統府談到波音客機部分的翻譯提出質詢，吳釗燮解釋，當天他也在場，現場其實他也聽不太清楚，而翻譯站得比他還要遠，相信翻譯也聽得不太清楚，這部分已經會針對現場收音的問題進行檢討改進。吳釗燮也強調，華航的電話他連打都不敢打，絕對沒有「強銷」的事情。

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民進黨立委趙天麟則提到，台美互動越熱絡、層級也越來越高，但每次有政要來訪時，都會有什麼密件、洩密的事情，想營造出美國人來都是談生意、對台灣好都是有經濟利益考量的感覺，試圖削弱來訪政要支持台灣的正當性。趙也指出，無論外交、經貿都是互惠互利，任何關係不可能只對一邊好，而對另一邊一定要無利可言，這樣的關係不會長久。

趙天麟表示，就像是我國也希望賣台灣水果以及經貿產品，這怎麼會是有什麼不可見人之處？美國農業州的議員來，也會希望我們購買他們的農產品；而提到要買波音飛機，這本來也是議員能提的。台灣立委去日本或其他國家，也都會提出自己國家農業或是工業產品的需要，甚至是航線的需求，國與國之間互惠互利往來，完全有正當性也有合理性。

吳釗燮答詢說，國與國之間的往來有非常多的層次，包括政治、戰略、外交、經貿等，甚至是一般人民之間的交流，而經貿往來也是國與國之間交流的重要基礎之一。如果可以跟對我們來講相當重要的國家美國有各式各樣的關係，經貿的關係能更深厚，這對台美關係是好事。國外訪賓來台，跟我們說他們產品很好，希望我們接受他們產品；同樣地，我們也會跟他們說，台灣有非常好的產品，也希望他們能接受，這樣長此以往就能疊高雙邊關係的基礎，這的確是好事。

吳釗燮也提到，昨天晚上他宴請日本自民黨青年局訪問團，桌上好幾道台灣產品，目前還沒在日本行銷。他也利用機會向日本訪賓表示，希望未來能在日本品嘗到這些優秀農產品，也不會被說是他在「強銷」日本什麼產品。吳釗燮強調，經貿往來必須考量我們自己本身利益，不可能有強銷情形。

趙天麟則笑說，事實上他希望部長「強銷成功」啦，這樣我國農產品以及工業產品才能行銷全世界。中國自己也到處去買波音、空中巴士的飛機，展現他們國力並成為外交的延伸。因此，他強調台灣不用自限手腳。

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