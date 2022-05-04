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    爆「小吃店」變身快篩試劑進口商 國民黨團：指揮中心應說清楚

    國民黨團4日召開「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會，首席副書記長李德維（中）主持、副書記長林思銘（左）、鄭正鈐（右）出席。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨團4日召開「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會，首席副書記長李德維（中）主持、副書記長林思銘（左）、鄭正鈐（右）出席。（記者叢昌瑾攝）

    2022/05/04 12:27

    〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，衛福部緊急向22家廠商採購快篩試劑，不過，立法院國民黨團開記者會爆料，直指其中1家廠商前身為小吃店，代表人還曾無法清償62萬元債務遭法院強制執行，質疑人謀不臧、圖利特定廠商，要指揮中心說清楚，並建請檢調介入調查。

    國民黨團首席副書記長李德維、副書記長林思銘、立委鄭正鈐上午召開「小吃店轉身變生醫公司，利用疫情大賺快篩財？」記者會。李德維指出，衛福部向22家廠商緊急採購快篩，其中竟有1家是小吃店變身生醫公司，是不是利用疫情發國難財，甚至有其他隱情，國民黨有非常多質疑。

    林思銘指出，指揮中心2日發公文向高登環球生醫公司採購1700萬劑快篩，請該公司儘速向國外洽定，但國民黨團調查後發現，該公司資本額僅200萬元，前身「順益屋食品有限公司」是長庚醫院美食街的小吃店，根本不具有醫療專業，直到2020年11月才變身為生醫公司，卻在去年8月5日就被指揮中心納入15家申請醫療器材輸入的核准名單，實在耐人尋味。

    林思銘質疑，高登環球生醫公司進口的「賽特瑞恩居家快篩」，明明在台灣就有分公司及進口商，為什麼要繞一大圈由一家小吃店代訂？據說還不是直接跟韓國生產商購買，反而跨越太平洋向美國代理商採購，中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？

    林思銘還出示法院判決書指出，高登公司代表人劉緯澤2020年連62萬元債務都無法清償遭裁定強制執行，短短1年半又接下1700劑快篩試劑採購合約，訂單價格高達16.5億元，沒有實績、沒有經驗、沒有健全的財務、代表人信譽不佳，該採購案疑點重重，呼籲指揮中心講清楚，建請檢調立即啟動調查，是否人謀不臧、圖利特定廠商。

    鄭正鈐補充說，該代表人有其他3家公司，過去從未履行政府標案，卻能承攬16.5億元訂單，指揮中心應公開採購合約，說清楚講明白，不能讓老百姓變冤大頭。

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