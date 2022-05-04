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    首頁　>　政治

    指揮中心指快篩價格訊息錯誤 國民黨：迴避國內價格偏高事實

    國民黨質疑指揮中心以特定品牌快篩試劑價格轉移焦點，迴避國外政府快篩價格免費且配送得當，反映國內快篩價格偏高又難買的事實。圖為實名制快篩試劑。（資料照）

    國民黨質疑指揮中心以特定品牌快篩試劑價格轉移焦點，迴避國外政府快篩價格免費且配送得當，反映國內快篩價格偏高又難買的事實。圖為實名制快篩試劑。（資料照）

    2022/05/04 12:06

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在社群媒體提及各國快篩價格及配送方式，遭疫情指揮中心指控偏頗、訊息錯誤，國民黨文傳會副主委林家興今日反擊表示，國民黨所製圖卡所載各國快篩價格及配送資訊皆為事實，請指揮中心指出來哪一點有錯誤，否則自己造謠就該罰自己300萬元，他並質疑指揮中心以特定品牌快篩試劑價格轉移焦點，迴避國外政府快篩價格免費且配送得當，反映國內快篩價格偏高又難買的事實。

    林家興表示，關於快篩試劑價格問題，就連民進黨立委高嘉瑜都已指出德國有一劑30元的快篩，國民黨台中市議員黃健豪也在社群媒體發文提供德國現場零售照片，證明有約台幣30元一劑的快篩試劑，而防疫指揮官陳時中竟然還敢宣稱「政府若賣得非常便宜，就要擔心囤積問題」，聽在每天大排長龍卻又買不到快篩的民眾耳裡做何感想？

    林家興指出，蔡政府以快篩實名制配售，每人只能憑健保卡買到一份，即便政府免費配送，也不會有囤積的問題，如果指揮中心這麼喜歡跟其他國家做比較，為何不仿效美國以郵政免費配送民眾5億劑快篩劑，英國限時免費發送快篩劑，法國免費送給12歲以下孩童及醫護工作者，新加坡去年兩度發送每個家庭免費快篩劑的做法？

    他說，現階段政府每天全台只配售約40萬份，即便百姓想囤積，也找不到快篩劑來囤。

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