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    遷戶籍到桃園龜山 羅智強：要與桃園市民一起呼吸

    宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強（左）在龜山戶政事務所秀出完成戶籍遷入的戶口名簿。（記者周敏鴻攝）

    宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強（左）在龜山戶政事務所秀出完成戶籍遷入的戶口名簿。（記者周敏鴻攝）

    2022/05/04 10:57

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕宣布參選桃園市長的國民黨前副秘書長、台北市議員羅智強上午前往龜山戶政事務所，完成戶籍遷入。選擇5月4日遷戶籍，是否有象徵新生活運動的意義？他笑答「只是巧合」並強調，將搬進龜山區幸福三街一處42年公寓5樓居住，希望能與桃園市民一起呼吸，擬出真正能「苦民所苦」的政見與政策。

    羅智強說，他抱著興奮的心情遷戶籍後，正式成為桃園人，雖然參選桃園市長的這條路並沒那麼順，但他仍盼能一步一腳印地朝目標前進，「走進群眾傾聽人民的聲音並形塑為政策，是擔任市長該做的功課」，他通勤住老公寓，就是要體驗市民住在沒有電梯的老社區、搭乘大眾運輸是否便利等問題，更進一步思考都市更新等政策該如何才能更周延。

    「未來有很多不確定感，有一點冒險的感覺、也有一點期待更精采人生篇章的心情！」羅智強說，桃園市是生機勃勃的城市，處處看得到活力，但市政銜接仍有許多進步空間，例如公共運輸品質須提升、路平與騎樓整平、公安與公害調處，他將以在台北市服務的經驗，並參照其他五都的政策優點，來帶動桃園市的發展。

    對於請辭台北市議員、與桃園市議長邱奕勝互動、國民黨提名時程等問題，羅智強說，7日將會宣布是否請辭，「會做出與立法院副院長蔡其昌不一樣的選擇」；邱奕勝與他算是惺惺相惜，邱也曾當他的面給予他肯定，外界很多說法對邱而言並不公平；國民黨中央與他共同的目標就是「桃園一定要贏」，可能黨中央要等民進黨完成提名後才提名，他真的不知道提名時程為何。

    宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強（右1）前往龜山戶政事務所辦理戶籍遷入。（記者周敏鴻攝）

    宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強（右1）前往龜山戶政事務所辦理戶籍遷入。（記者周敏鴻攝）

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