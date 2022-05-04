蘇揆已簽核放寬港澳白領定居資格？ 徐國勇：仍在取得共識中

內政部長徐國勇。（資料照）

2022/05/04 11:19

〔記者吳書緯／台北報導〕政府原定1日放寬從事港澳專業工作人士可申請定居，取得我國身分證的門檻，但因民意反彈、立委疑慮而暫緩。網傳行政院長蘇貞昌已簽核的消息；內政部長徐國勇並未直接否認，僅稱「仍在取得共識中」，民進黨立委王美惠呼籲，若未能嚴格審查阻止滲透，對於台灣未來會有嚴重影響。

立法院內政委員會今審查「災害防救法」部分條文修正草案，以及內政部、客委會等部會主管預算凍結書面報告案，徐國勇與相關機關官員列席備詢。

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為解決港人來台工作只能居留、無法定居問題，政府修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，規劃港澳白領專業人才在台工作居留滿5年、每年居留時間達183天，且最後一年月收入達基本薪資兩倍等條件，可以申請定居，取得台灣身分證，原先預計本月1日上路；雖然陸委會已在4月29日證實政策暫緩，但網路傳出蘇貞昌已在昨日簽核的消息。

王美惠今在立法院內政委員會針對此事質詢，指出相關許可辦法的主管機關是內政部，面對中國滲透，有許多條件要審慎評估，而陸委會上週說暫緩實施，但目前網路傳出蘇揆已簽核、隨時都能上路的消息是否屬實。

徐國勇表示，這個要和相關機關討論、要和社會溝通，也要和立法院溝通，立委代表民意，立委替民意表達有疑慮時，政府也停下來，也是繼續在溝通，現在是溝通取得共識中。

王美惠繼續詢問，「是不是還沒簽核，網路黑白講，是不是謠言？」。徐國勇並未直接回答是或否，僅表示「仍在取得共識中」。

王美惠說，「這樣就是還沒簽核囉」；徐國勇並未應聲或是正面證實，僅強調會和陸委會有相關聯繫、協商，立委意見也要聽，現在政府在取得共識、溝通中，人民有言論自由，會有評論其想法，但政府就是盡量和社會溝通，絕對是很嚴肅來對待，但對於人權保護，也是很嚴肅來對待，要取得共識。

王美惠呼籲，對於港澳人士要來台灣，是非常贊同，但是要居留或是永遠住在台灣這塊土地，要很嚴肅的評估，因為許多民眾打電話到她的服務處抗議，絕對不能草率通過。

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