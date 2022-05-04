常次被藍委飆罵「肖仔」 吳釗燮強硬回擊：絕不接受！

外交部長吳釗燮今早接受媒體聯訪時強硬回應，任何對外交部常任文官的羞辱或人身攻擊行為，他「絕不接受」！（記者叢昌瑾攝）

2022/05/04 09:37

〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院司法及法制委員會2日就「中日和約生效70週年紀念與台灣地位之定論」進行報告並備詢，外交部常務次長俞大㵢表示，「中華民國台灣是主權獨立國家無庸置疑，中華民國主權一直存在，屬於台灣2350萬人民」，但遭國民黨立委曾銘宗多次咆哮「莫名其妙」、「你是肖仔喔」！對此，外交部長吳釗燮今早接受媒體聯訪時強硬回應，任何對外交部常任文官的羞辱或人身攻擊行為，他「絕不接受」！

吳釗燮直言，在立法院問政應該要理性，這是大家都知道、也很簡單的道理。但當我們的常任文官，尤其是在我們台灣外交部為台灣外交奮戰這麼久的人，還得要在立法院受到這種羞辱、這種人身攻擊，他覺得是很不應該的事情。

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吳釗燮也特別點出，尤其是國民黨黨團的非常高層，已經在立院三番兩次對不管文官或特任官，都用這種言詞上的羞辱與人身攻擊的方式，這是非常不可取的。他希望，國民黨黨團該思考，如果要我們國家要能長治久安，是不是要靠這些常任文官？他們是國家很重要的資產。

吳釗燮說，政府來來去去，政務官來來去去，但我們的政府與國家，還是要靠常任文官，任何對我們常任文官羞辱或人身攻擊的行為，他都無法接受。尤其是，他帶領外交部的團隊，看到外交部的常任文官被這樣對待，他覺得非常不平。若有任何機會，他都會對外呼籲，要維護我們常任文官制度，絕對要善待政府的常任文官。對於常任文官人身攻擊，吳釗燮強調：「我絕不接受！」

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