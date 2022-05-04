「早起不用趕高鐵」好惆悵... 陳柏惟曝最想拉下「她」

前立委陳柏惟（右）直言，現在真心沒想怎麼選，最想拉下盧秀燕！左為代表民進黨角逐年底台中市長選舉的立法院副院長蔡其昌。（取自陳柏惟臉書）

2022/05/04 00:44

〔記者楊丞彧／台北報導〕前台灣基進立委陳柏惟去年10月23日遭「惡罷」，於同月28日解職，驟然結束一年九個月的立委生涯。本週他重啟推特人生，宣稱「每個人都叫我來推特，但我都不知道怎麼玩」，但隨即玩開。被問到下一站要挑戰哪？陳柏惟直說「真心沒想怎麼選，最想拉下盧秀燕」！

陳柏惟最近開始在推特跟推友互動，反應熱絡。3日早上他在推文直言：「早起都有一種惆悵，原來不用趕高鐵了。」下面推友則紛紛送暖以「吃早餐啦」、「以後一定會有讓你趕不完的高鐵」等語為他打氣。也有推友開玩笑說：「就像不用再刷實聯制一樣，有種空虛感。」

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而在推文「今晚有問必答，水餃豆油問起來」下面，有推友說「不管你去哪裡我都支持」，陳柏惟不忘撩一下推友「我哪裡都不去，只去你心裡」；有推友要他祝福「勞動節快樂」，陳柏惟則以「我還沒工作勞動機會，嫉妒」，幽自己一默並直接打槍推友。至於被問到現在忙什麼？陳柏惟表示，現在都在忙審判之眼、蛇魔無雙Omicron跟快打五。另外，他也提到幫中二助理找工作。

也有推友期待他繼續留在台中，陳柏惟直呼「我在台中啊」；被問到有沒有打算回高雄，陳柏惟表示「事業要成功才會光榮返鄉，我還沒成功」，但「應該會助選」。

而被推友問到，下一站準備挑戰哪裡？陳柏惟也直言不諱，「真心沒想怎麼選，最想拉下盧秀燕」。至於有沒有要深蹲台中，4年後挑戰台中市長大位？陳柏惟則回應「全力幫蔡其昌，最快八年後」。而有住在台中市新社區的推友表示好想換個立委（現為國民黨江啟臣），陳柏惟則語帶玄機說「不是沒機會」。而有推友要他「救救大甲媽」，陳柏惟直說「有誰比我更實踐的嗎」。而中二選民告白永遠愛他，陳柏惟也感性地說：「沒有中二，就沒有我，一輩子都愛中二。」

也有推友問到敏感的話題，包括「是否要退黨」？陳柏惟回應「等待到期喔」。至於要不要加入民進黨一起打拚？陳柏惟則直言：「目前沒這樣想過。」

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